Viral Monkey: बंदर ने बच्ची के बाल पकड़कर उसके साथ किया ऐसा, देखते रह जाएंगे वायरल वीडियो

Monkey Attacked Child: बंदरों के कई वीडियोज आपने सोशल मीडिया (Social Media) पर देखे होंगे जिनमें आपको वो क्यूट हरकते करते या किसी का खाना छीनकर भागते हुए दिखाई देंगे. लेकिन इन मासूम हरकतों (Cute Monkeys) से बिल्कुल अलग एक वीडियो आपको कुछ देर के लिए स्तब्ध कर देगा.

इस वायरल वीडियो में एक बच्ची रास्ते पर खेलती (Playing) हुई नजर आ रही है. इस मासूम बच्ची पर अचानक एक बंदर हमला (Monkey Attacked) कर देता है. बंदर ने उसके बाद जो बच्ची के साथ किया उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. पूरा मामला जानने से पहले आप भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग इस वीडियो को जरूर देखें...

Shocking moment toddler is rescued from a wild monkey in China pic.twitter.com/qom0d2v8Vn

— The Sun (@TheSun) May 10, 2022