Advertisement
trendingNow13084411
Hindi Newsदुनियामौत की ओर या खुद की खोज? ग्रुप छोड़ पहाड़ों की तरफ अकेले क्यों निकल पड़ा ये पेंगुइन, वायरल वीडियो के पीछे का खौफनाक सच!

मौत की ओर या खुद की खोज? ग्रुप छोड़ पहाड़ों की तरफ अकेले क्यों निकल पड़ा ये पेंगुइन, वायरल वीडियो के पीछे का खौफनाक सच!

nihilist penguin meme​: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पेंगुइन एक पहाड़ की ओर चलता जा रहा है, जो उससे 70KM दूर है. लोग इस वीडियो को अपने लिए प्रेरणा से जोड़ रहे हैं पर आज हम आपको इस वीडियो का पूरा सच बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत की ओर या खुद की खोज? ग्रुप छोड़ पहाड़ों की तरफ अकेले क्यों निकल पड़ा ये पेंगुइन, वायरल वीडियो के पीछे का खौफनाक सच!

nihilist penguin meme​: सोशल मीडिया पर एक पेंगुइन की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इसमें एक अकेला पेंगुइन अपने कॉलोनी से दूर, बर्फीली पहाड़ियों की ओर चलता दिख रहा है. इंटरनेट पर इसे निलहिस्ट पेंगुइन कहा जा रहा है. लोग इसे मजाक और जीवन के गहरे अर्थ दोनों के रूप में शेयर कर रहे हैं. लेकिन असल में यह पेंगुइन क्या कर रहा है और वह समुद्र से इतनी दूर क्यों गया, इसके बारे में जानेंगे.

वीडियो में क्या था?
वीडियो 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से है, जिसे वेर्नर हर्जोग ने बनाया था. इस क्लिप में एक एडेली पेंगुइन समुद्र के पास रहने वाले अपने समूह से अलग होकर लगभग 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की ओर जा रहा है. आमतौर पर पेंगुइन समुद्र और अपने कॉलोनी के पास रहते हैं, इसलिए यह व्यवहार बहुत अलग और असामान्य माना जा रहा था.

क्यों हुआ वायरल?
ये क्लिप इसलिए वायरल हुआ क्योंकि लोग इस पेंगुइन को अलग तरह से देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसे स्वतंत्रता, विद्रोह या अस्तित्व की खोज का प्रतीक बताया जा रहा है. लोग इस पेंगुइन पर कैप्शन लिख रहे हैं जैसे पेंगुइन जानता है, विद्रोह करता हुआ या अज्ञात की ओर बढ़ता हुआ. इन अर्थों में अधिकतर इंसानी भावनाओं और कहानियों को दर्शाया गया है, न कि पेंगुइन के असली व्यवहार को बताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके पीछे कई कारण?
वैज्ञानिकों के मुताबिक एडेली पेंगुइन सामान्य रूप से अपने भोजन और प्रजनन क्षेत्र के पास रहते हैं. कभी-कभी कोई पेंगुइन भटक सकता है, लेकिन इतनी दूर और बंजर पहाड़ियों की ओर जाना असामान्य है. इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं. जैसे कि पेंगुइन का दिशा भटकना, किसी बीमारी या चोट की वजह से असामान्य चलना, या नई जगह का पता लगाना, खासकर युवा पेंगुइनों में ऐसा होता है.

डॉ. ऐनली कहते हैं, "मैंने कभी ऐसा पेंगुइन नहीं देखा जो चट्टान से टकरा रहा हो, लेकिन वे भ्रमित जरूर हो सकते हैं." यानी, असामान्य व्यवहार का मतलब यह नहीं कि पेंगुइन जानबूझकर ऐसा कर रहा है. यह अक्सर व्यक्तिगत भिन्नता, तनाव या पर्यावरणीय परिस्थितियों का परिणाम होता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक अकेला भटका हुआ पेंगुइन किसी संकट का संकेत नहीं है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि कई जानवरों में कभी-कभी असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है. इंटरनेट ने इसे एक प्रतीक बना दिया है, लेकिन यह केवल एक अलग मामला है और पूरी आबादी के लिए खतरा नहीं है. ऐसे मौकों से विज्ञान को भी नई जानकारी मिलती है.

विद्रोह या अपने उद्देश्य की खोज!!!
सोशल मीडिया इसे मजेदार और गहरे अर्थ वाला मीम बनाता है. यह पेंगुइन अकेलेपन, विद्रोह या अपने उद्देश्य की खोज का प्रतीक बन गया है. लेकिन वैज्ञानिक इसे केवल व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण मानते हैं. यह न तो नई प्रवृत्ति दिखाता है और न ही विकासात्मक बदलाव का संकेत को दिखाता है. इस क्लिप ने यह दिखाया कि कभी-कभी जानवरों का व्यवहार हमारी उम्मीदों से अलग हो सकता है. सोशल मीडिया इसे अलग नजरिए से देखता है और अर्थ जोड़ता है, जबकि विज्ञान इसे तथ्यात्मक तरीके से समझता है. इसलिए निलहिस्ट पेंगुइन मजेदार है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत दिलचस्प है.
ये भी पढ़ें: चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

viral nilhist penguin

Trending news

कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद