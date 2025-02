टोरंटो में प्लेन क्रैश, सामने आया खौफनाक मंजर; उल्टे लटके दिखे यात्री

Toronto Plane Crash: सोमवार दोपहर (स्थानीय समय) टोरंटो के पियर्सन हवाईअड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में 80 यात्री सवार थे. बर्फीली रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान पलट गया और उल्टा हो गया. इस हादसे में 17 लोग घायल हुए, जिनमें से तीन – एक बच्चा, एक 60 वर्षीय पुरुष और एक 40 वर्षीय महिला – गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सौभाग्य से सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित बच गए. बच्चे को हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन और अन्य दो घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया.

हादसे में जिंदा बचे एक महिला के ज़रिए बनाए गए वीडियो में विमान के पलटने के बाद एक महिला यात्री को उसकी सीट पर उल्टा लटका हुआ देखा जा सकता है. महिला वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'मेरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मैं उल्टा हो गई.' वीडियो में डरे हुए मुसाफिरों को विमान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया था, जबकि वे सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो में परेशान यात्री कहता है,'मैं अभी विमान दुर्घटना में फंस गया था, हे भगवान.'

JUST IN: Three survivors of the Delta plane crash in Toronto are in critical condition, one being a child.

76 people were on board the plane that crashed at Toronto's Pearson Airport, with new reports claiming at least 18 people were injured.

One man in his 60s and a woman in… pic.twitter.com/P8PYFNgk0N

