Real Super Hero: आठवें फ्लोर से गिर रही थी 3 साल की मासूम, शख्स की होशियारी से ऐसे बची जान

Saved The Life Of An Innocent: एक तीन साल की बच्ची की जान बचाने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. मासूम की जान बचाने वाले शख्स की सतर्कता और बहादुरी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. दरअसल ये वीडियो कजाकिस्तान (Kazakhstan) का है.

बाल-बाल बची बच्ची

सबितो शोंतकबाएव (Sabit Shontakbaev) अपने दोस्त सबितो सागी (Sabit Sagi) के साथ कहीं जा रहे थे जब उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी. ये बच्ची आठवें फ्लोर की खिड़की से गिरने वाली थी. शोंतकबाएव भागते हुए 7वें फ्लोर के एक कमरे में गए और उस कमरे की खिड़की (Window) से बाहर निकलकर बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगे. पूरा मामला जानने से पहले आप ये वायरल वीडियो (Viral Video) जरूर देखें...

ऐसे बचाई बच्ची की जान

शोंतकबाएव बच्ची को बचाने के लिए बिना किसी सेफ्टी (Safety) के दौड़ पड़े. उनकी सुरक्षा के लिए सबितो ने उनके पैरों को पकड़ा. अपनी जान को खतरे में डालकर उन्होंने बच्ची को पकड़ा और अपार्टमेंट (Apartment) के अंदर ले आए. शोंतकबाएव और उनके दोस्त मासूम बच्ची को बचाने (Saved Life) में कामयाब रहे. दोनों ने पैरेंट्स से बच्चों को अकेला ना छोड़ने की अपील की और कहा कि उस वक्त वो बच्ची को किसी भी तरह से बचाना चाहते थे.

बहादुरी के लिए मिला मेडल

37 साल के शोंतकबाएव की तीन बेटियां और एक बेटा है. आपको बता दें कि शोंतकबाएव को इस नेक काम के लिए एक मेडल (Medal) देकर सम्मानित किया गया. लोकल मीडिया के मुताबिक उन्हें एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट और टीवी भी दिया गया है. बता दें कि सबितो को भी धन्यवाद पत्र (Letter Of Thanks) और रिस्ट वॉच देकर सम्मानित किया गया है.

