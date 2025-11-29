Advertisement
'विराट' को मदद चाहिए', ड्रोन अटैक से पहले रशियन जहाज के क्रू मेंबर्स ने लगाई थी आवाज, वीडियो वायरल

तुर्की के समंदर में 'विराट' नाम के रशियन जहाज में 28 नवंबर की देर रात आग लग गई. हालांकि प्रशासन तुरंत हरकत में आई और सभी 25 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:04 PM IST
Russia Shadow Fleet Virat: तुर्की ने शनिवार को कहा कि शुक्रवार देर रात जहाज पर हमला होने के बाद, तुर्की के ब्लैक सी तट (Black Sea coast) के पास रूस के शैडो फ्लीट के एक टैंकर पर एक बिना ड्राइवर वाले जहाज ने कथित तौर पर हमला किया. तुर्की के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद (Virat) जहाज को मामूली नुकसान हुआ है और क्रू की सेहत ठीक है.

विराट जहाज को नुकसान
मंत्रालय ने कहा, "विराट, जिस पर कथित तौर पर ब्लैक सी में तट से तकरीबन 35 मील दूर बिना ड्राइवर वाले जहाजों ने हमला किया था, पर आज सुबह फिर से बिना ड्राइवर वाले जहाजों ने हमला किया. (विराट) के पानी की लाइन के ऊपर स्टारबोर्ड की तरफ मामूली नुकसान हुआ है." हमले से पहले क्रू मेंबर्स ने आवाज लगाकर कहा था कि इस विराट को मदद चाहिए.

 

हमले का कारण
यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि बताए गए हमलों के पीछे कौन था. इसके अलावा, तुर्की के अधिकारी ब्लैक सी में धमाके के बाद रूस जाने वाले एक और टैंकर में लगी आग को बुझाने और ठंडा करने की कोशिशें जारी रखे. मंत्रालय ने कहा कि आग लगने के बाद बचाव टीमों ने 274 मीटर लंबे कैरोस से 25 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया है.

कहां जा रहा था जहाज?
शुक्रवार को, तुर्की ने कहा कि कैरोस रूस के नोवोरोस्सिय्स्क पोर्ट (Novorossiysk port) की ओर जा रहा था, जब उसने तुर्की के तट से 28 नॉटिकल मील दूर "बाहरी टक्कर" से आग लगने की सूचना दी. एलएसईजी डेटा के मुताबिक, कैरोस और विराट दोनों जहाज उन जहाजों की लिस्ट में हैं जिन पर 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद बैन लगाए गए हैं.

 

हाल में कई ऐसी घटनाएं हुईं
हाल के सालों में ब्लैक सी में जहाजो के माइन से टकराने की घटनाएं हुई हैं और कुछ माइन बहती हुई पाई गई हैं. ट्रिबेका शिपिंग एजेंसी ने कहा कि जब ये घटना हुई, तब काइरोस गैम्बियन झंडे (Gambian flag) के नीचे और बैलास्ट में चल रहा था. इसमें कहा गया कि रिपोर्ट्स से पता चला है कि जहाज शायद एक माइन से टकरा गया है और उसके डूबने का खतरा है. एजेंसी ने कहा कि स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक जारी रहा.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

ViratTurkeyblack sea

