मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में लगा भारतीयों का मेला, Virat Kohli हुए भावुक, फैंस के लिए कही ये बात

India vs Pakistan T20 World Cup 2022: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के क्रिकेट मैच के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का नजारा देखते बन रहा था. मैदान में हर जगह भारतीय ही दिख रहे थे. 90 हजार लोगों की क्षमता वाले इस ग्राउंड में कम से कम 60 हजार भारतीय मैच देखने पहुंचे थे. मैच में कई बार भारतीय फैंस 'चक दे इंडिया' और 'जय हो' गाना गाते देखे गए. मैच में जीत हासिल करने के बाद विराट ने भी मेलबर्न पहुंचे भारतीय फैंस का शुक्रिया अदा किया.

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का जलवा

रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में 'जन गण मन' दूर-दूर तक गूंजा. मेलबर्न में भारत-पाक के बीच खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान कुछ अलग ही माहौल दिखा. क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद 90,293 लोगों में कम से कम 60,000 भारतीय थे और सभी ने एक साथ जय हो.. जय हो.. गाया.

Video of the day: 90,000+ crowd singing "Chak De India" after the win against Pakistan at MCG. pic.twitter.com/zz8TxVA7MJ

पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के 16वें मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी है. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए. जवाब में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 160 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की. टीम इंडिया को जीत दिलाने में विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 53 बॉल पर 82 रनों की यादगार पारी खेली. आइये अब आपको बताते हैं विराट कोहली ने मुकाबला जीतने के बाद क्या कहा.

विराट कोहली ने क्या कहा?

विराट कोहली ने कहा कि 'ये एक असली माहौल है. मेरे पास इस समय कोई शब्द नहीं है. पता नहीं ये सब कैसे हुआ. मैं वास्तव में शब्दों के लिए खो गया हूं. हार्दिक को विश्वास था कि अगर हम अंत तक बने रहे तो हम ये कर सकते हैं. उन्होंने भारतीय फैंस के लिए कहा.. आज यहां भीड़ अभूतपूर्व रही. सभी प्रशंसक मेरा समर्थन करते रहे और मैं आपके समर्थन का आभारी हूं.

Special win. Thank you to all our fans for turning up in numbers. pic.twitter.com/hAcbuYGa1H

— Virat Kohli (@imVkohli) October 23, 2022