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Hindi Newsदुनियागवर्नर रहे नेता ने पहले बीवी को मारी गोली, उसके बाद किया सुसाइड; दिल दहला देगी खबर

गवर्नर रहे नेता ने पहले बीवी को मारी गोली, उसके बाद किया सुसाइड; दिल दहला देगी खबर

जस्टिन फेयरफैक्स का राजनीतिक भविष्य कभी बेहद उज्ज्वल माना जा रहा था. साल 2017 में उन्होंने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता और तेजी से उभरते नेता के रूप में पहचान बनाई. 2019 में तो वे राज्य के इतिहास में दूसरे अश्वेत गवर्नर बनने के बेहद करीब पहुंच गए थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:09 AM IST
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वर्जीनिया के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पत्नी संग खुद को मारी गोली (Justin Fairfax with Wife - File Photo)
वर्जीनिया के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पत्नी संग खुद को मारी गोली (Justin Fairfax with Wife - File Photo)

वैवाहिक का रिश्ता अक्सर भरोसे और साथ का नाम होता है लेकिन जब यही रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचता है, तो कभी-कभी हालात बेहद दर्दनाक मोड़ पर ले जाते हैं. एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला अमेरिका के वर्जीनिया से सामने आया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. अमेरिका के वर्जीनिया के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जस्टिन फेयरफैक्स, जिन्हें कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का उभरता हुआ चेहरा माना जाता था, उनकी निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था. शादी के कुछ ही सालों के बाद उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनका सबकुछ छीन लिया. 

शादी के बाद जस्टिन फेयरफैक्स और उनकी 49 वर्षीय पत्नी डॉ. सेरीना फेयरफैक्स के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए कि मामला तलाक तक पहुंच गया. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था. बताया जाता है कि यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि भावनात्मक तनाव भी अपने चरम पर था. रिश्ते में आई दरार ने दोनों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया था. लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह विवाद इतना भयावह अंत ले लेगा. घटना वाले दिन हालात अचानक बेकाबू हो गए. गुस्से और निराशा के उस पल में, जस्टिन फेयरफैक्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. 

पहले पत्नी को मारी गोली फिर कर ली आत्महत्या

जस्टिन फेयरफैक्स का यह कदम जितना चौंकाने वाला था, उतना ही दर्दनाक भी. इसके तुरंत बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया. पुलिस के अनुसार, अदालत द्वारा घर खाली करने की तय तारीख से कुछ हफ्ते पहले, फेयरफैक्स ने अपनी 49 वर्षीय पत्नी डॉ. सेरीना फेयरफैक्स को बेसमेंट में गोली मार दी. सेरीना एक सफल डेंटिस्ट थीं और अपने पेशे में जानी जाती थीं. इसके बाद फेयरफैक्स ऊपर बेडरूम में गए और खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर के अंदर दोनों के शव बरामद हुए. इस पूरी घटना ने न सिर्फ एक परिवार को खत्म कर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सार्वजनिक जीवन के विवाद और निजी तनाव किस तरह इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं.

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बेटे ने पुलिस को दी जानकारी

पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जस्टिन फेयरफैक्स के बेटे ने 911 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया कि उसकी मां की हत्या हो चुकी है और उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. फेयरफैक्स के एक करीबी दोस्त ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि पिछले साल उनकी पत्नी ने तलाक की अर्जी दी थी. इस घटनाक्रम के बाद से ही फेयरफैक्स डीप डिप्रेशन में चले गए थे. तलाक की सुनवाई कर रहे जज ने भी हाल ही में अपनी टिप्पणी में लिखा था कि फेयरफैक्स का अकेलापन, शराब की लत और परिवार से दूरी उनके भीतर बढ़ती निराशा और उम्मीद खोने का संकेत था.

सियासत के शिखर पर तेजी से बढ़े थे जस्टिन

यह वही जस्टिन फेयरफैक्स हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य कभी बेहद उज्ज्वल माना जाता था. साल 2017 में उन्होंने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता और तेजी से उभरते नेता के रूप में पहचान बनाई. 2019 में तो वे राज्य के इतिहास में दूसरे अश्वेत गवर्नर बनने के बेहद करीब पहुंच गए थे. उस समय के गवर्नर राल्फ नॉर्थम पर मेडिकल स्कूल की सालबुक में नस्लवादी तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और उनसे इस्तीफे की मांग हो रही थी. अगर नॉर्थम पद छोड़ देते, तो फेयरफैक्स का गवर्नर बनना तय माना जा रहा था. लेकिन किस्मत ने एक अलग ही मोड़ ले लिया. जो शख्स कभी सत्ता के शिखर की ओर बढ़ रहा था, वही आज निजी जिंदगी की त्रासदी में सब कुछ खो बैठा. यह कहानी सिर्फ एक राजनीतिक सफर की नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों, टूटते रिश्तों और मानसिक संघर्ष की भी है.

यौन उत्पीड़न के आरोपों से बिखर गए थे जस्टिन फेयरफैक्स

वर्जीनिया की राजनीति में तेजी से ऊपर बढ़ रहे जस्टिन फेयरफैक्स को तब झटका लगा जब उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे. इन आरोपों ने उनके करियर पर गहरा असर डाला. दो महिलाओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, फेयरफैक्स ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि शादी से पहले जो भी हुआ, वह आपसी सहमति से था. उन्होंने इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर दिया. इसके बाद 2021 में उन्होंने गवर्नर बनने की कोशिश की, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रही. वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक खेमे ने उनसे दूरी बना ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे पार्टी की प्राइमरी इलेक्शन में ही हार गए.

यह भी पढ़ेंः  जीसस ने ट्रंप को थप्पड़ मार नरक में फेंका; ईरान ने अयातुल्ला वाला तंज फिर याद कराया

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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