Virginia Giuffre: फेमस 'प्रधानमंत्री' ने मारा-पीटा और दरिंदगी के साथ किया रेप, किताब में इस दावे से मचा तहलका

Nobody's Girl Virginia Giuffre: यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की पीड़ित वर्जीनिया गिफ्रे ने अपनी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई इस किताब Nobody's Girl में कई गंभीर आरोप लगाए हैं. वर्जीनिया का कहना है कि, एक नामी-गिरामी प्रधानमंत्री ने उनके साथ बेहरहमी से मारपीट और बलात्कार किया था. उन्हें डर था कि वह एक यौन दास(Sex Slave)के रूप में मर सकती है. एपस्टीन और उसके साथियों के बारे में लिखते हुए गिफ्रे ने कहा, उनके साथ बिताए सालों में उन्होंने मुझे कई अमीर और ताकतवर लोगों को 'उधार' दिया.

वर्जीनिया ने आगे क्या लिखा?

वर्जीनिया ने लिखते हुए बताया, मेरा लगातार इस्तेमाल और अपमान किया गया. कुछ मामलों में तो मेरा गला तक घोंटा गया, मुझे बुरी तरह पीटा गया और मेरे शरीर से खून निकलने लगा. मुझे लगता था कि मैं एक यौन गुलाम बनकर ही मर जाउंगी. CNN के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्या के कारण उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद यह किताब प्रकाशित हुई है. इसमें वर्जीनिया ने दुनिया भर के शक्तिशाली पुरुषों द्वारा किए गए सालों के यौन शोषण, जबरदस्ती और मानव तस्करी के बारे में बेबाकी से बताया है.

यह भी पढ़ें: जिंदा है या मर गई बेलारूसी मॉडल...और उलझता जा रहा मामला, थाईलैंड ने रिपोर्टों को बताया गलत

Add Zee News as a Preferred Source

गिफ्रे ने किसका जिक्र किया?

किताब के अमेरिकी संस्करण में गिफ्रे ने दावा किया है कि उनके साथ ऐसे व्यक्ति ने बलात्कार किया था जिसका जिक्र उन्होंने अपनी कानूनी फाइलों में केवल एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री के रूप में किया था. वहीं, किताब के ब्रिटेन के संस्करण में बाकी बातें लगभग एक जैसी हैं लेकिन उस व्यक्ति को पूर्व मंत्री बताया गया है. यह साफ नहीं है कि इस अंतर का कारण क्या था.

एप्सटीन ने उन्हें किसके पास भेजा?

एप्सटीन के प्राइवेट कैरिबियाई द्वीप पर रहते हुए गिफ्रे ने बताया कि एप्स्टीन ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जिसने उनके साथ पहले किसी से भी ज्यादा क्रूरता से बलात्कार किया. उस समय उनकी उम्र मजह 18 साल थी. उन्होंने लिखा, 'बार-बार' मेरा गला दबाया गया जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई और मुझे अपनी जान के लिए डरता देखकर उन्हें मजा आता था. सबसे भयानक बात यह रही कि जब वह मुझे चोट पहुंचा रहा तो प्रधानमंत्री हं, रहे थे और मेरे विनती करने पर वह और ज्यादा उत्तेजित हो गए.

घुटनों के बल बैठकर की विनती

वर्जीनिया गिफ्रे ने बताया, इस घटना के बार मैंने रोते-रोते एपस्टीन से गुहार लगाई कि वह मुझे उस आदमी के पास दोबारा ना भेजे, मैं घुटनों के बल बैठकर भीख मांगती रही. उन्होंने आगे लिखा, मुझे नहीं पता कि एपस्टीन उस शख्स से डरता था या कर्जदार था लेकिन उसने कोई वादा नहीं किया. राजनेता की क्रूरता पर उसने कहा, कभी ना कभी तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी ही. यह किताब अब एपस्टीन के अमीर और ताकतवर लोगों से करीबी संबंधों वाले इस स्कैंडल को और बढ़ाएगा.

किस-किस पर बैठेगी जांच?

इस किताब के छपने से प्रिंस एंड्रयू पर फिर से दबाव बढ़ेगा और नए सिरे से जांच शुरू हो सकती है. वर्जीनिया गिफ्रे ने Prince Andrew पर आरोप लगाया था कि उन्होंने किशोरावस्था में उनका यौन शोषण किया था. किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से सख्ती से इनकार करते रहे हैं. गिफ्रे की किताब ने प्रिंस एंड्रयू को फिर चर्चा में ला दिया है. वर्जीनिया ने आरोप लगाया कि, जब वह कोर्ट में उनसे लड़ रही थीं तो प्रिंस एंड्रयू के साथियों ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी.

प्रिंस को मुझसे माफी मांगनी चाहिए

गिफ्रे ने अपनी किताब में लिखा, इतने लंबे समय तक मेरी बातों पर शक करने के बाद प्रिंस एंड्रयू की टीम ने मुझे परेशान करने के लिए इंटरनेट पर ट्रोल्स को भी काम पर लगाने की कोशिश की. उन्होंने आगे कहा, ड्यूक ऑफ यॉर्क(Prince Andrew)को मुझसे दिल से माफी मांगनी चाहिए. हालांकि एंड्रयू का कहना है कि वह गिफ्रे से कभी नहीं मिले. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने 2022 में कोर्ट के बाहर समझौता किया जिसकी कीमत कथित तौर पर लाखों डॉलर थी. इसके बाद उन्होंने फौजी उपाधियां और शादी कर्तव्य छोड़ दिए.

प्रिंस एंड्रयू ने अपनी सफाई में क्या कहा?

एप्स्टीन के साथ संबंधों को लेकर लोगों के बढ़ते गुस्से का सामना करते हुए प्रिंस एंड्रयू ने पिछले हफ्ते यह घोषणा की कि उन्होने अपनी शाही उपाधियों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है. अब उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क ने नाम से नहीं जाना जाएगा. उन्होंने कहा, मैंने हमेशा की तरह अपने परिवार और देश के प्रति अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखने का फैसलि किया है. हालांकि, क्योंकि वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे हैं इसलिए उनकी राजकुमार की उपाधि बनी रहेगी. गिफ्रे की किताब में हुए इन खुलासों के बाद शाही परिवार की बदनामी बढ़ जाएगी.

कब लगा था प्रिंस पर आरोप?

प्रिंस एंड्रयू पर ट्रोल्स को काम पर रखने की कोशिश करने का आरोप मेल ऑन संडे नाम के ब्रिटिश अखबार की एक रिपोर्ट के बाद लगा था. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि, 2011 में प्रिंस ने अपने सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात पुलिसकर्मी से गिफ्रे के बारे में जानकारी जुटाने को कहा था. लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि वह इस रिपोर्ट की गंभीरता से जांच करेंगे.

कौन था जेफरी एपस्टीन और क्या था उसका कांड?

जेफरी एपस्टीन अमेरिका का अमीर बिजनेसमैन था. इस शख्स को नाबालिगों के यौन शोषण और तस्करी के लिए दोषी ठहराया गया था. एपस्टीन के संबंध बिल क्लिंटन और डोनाल्ट ट्रंप जैसे कई बड़े लोगों के साथ थे. 2008 में उसे फ्लोरिडा में नाबालिगों के साथ यौन गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया और वह 13 महीने जेल में रहा. 2019 में उसे न्यूयॉर्क में फिर से इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसने जेल में रहते हुए आत्महत्या कर ली. हालांकि, उसकी मौत आज भी जांच का विषय है.

यह भी पढ़ें: UK News: 500 साल बाद इतिहास रचेगा ब्रिटेन! किंग चार्ल्स बनेंगे पहले ब्रिटिश सम्राट, जो करने जा रहे ये अद्भुत काम

एप्सिटीन के साथियों को भी हुई सजा?

उसके साथी घिस्लेन मैक्सवेल को भी 2021 में यौन तस्करी का दोषी ठहराया गया. एप्स्टीन के यौन शोषणों से जुड़ी कहानियां आज भी अमेरिका और यूरोप में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. Associated Press के मुताबिक Nobody's Girl नाम की यह 400 पन्नों वाली किताब 21 अक्टूबर को बाजार में आई है जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण दिए गए हैं.