कौन हैं गजाला हाशमी? वर्जीनिया के LG की रेस में दिग्गजों को पिछाड़ा, अच्छे-अच्छे मांग रहे पानी!

Ghazala Hashmi: हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी ने अपनी मजबूत दावेदारी ठोककर दुनियाभर की सुर्खियों बटोर ली हैं. एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरीं गजाला अपने भाषणों में अप्रवासियों के प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं. साफ छवि के चलते वो इस रेस में सबसे आगे हैं.
Ghazala Hashmi Virginia LG race: पूरे अमेरिका में भारतवंशियों का दबदबा है. सिलिकॉन वैली में बैठकर दुनिया को कुछ समय तक थाम देने का दम रखने वाले टेक टाईकून हो या फिर नगरपालिका से लेकर संसद तक आपको दर्जनों भारतीय मूल के अमेरिकी नेता दिख जाएंगे, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं. अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की पत्नी ऊसा वेंस भी भारतीय मूल की हैं तो विवेक रामास्वामी जैसे नेता राष्ट्रपति पद की रेस में हिस्सा ले चुके हैं. इस कड़ी में एक और भारतवंशी ने गजाला हाशमी ने वर्जीनिया स्टेट के एलजी पद की रेस में दावा ठोकने के बाद अपनी मजबूत बढ़त बनाते हुए भारतवंशियों की तरक्की के जलने वालों के जले में नमक छिड़क दिया है.
जोहरान ममदानी के बाद, भारत में जन्मी डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने अमेरिका में हलचल मचा दी है. सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में भाग ले रहे भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ही नहीं, जो सुर्खियां बटोर रहे हैं. हैदराबाद में जन्मी डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी भी इन दिनों अमेरिका में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. गजाला ने वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए पाकिस्तानी मूल के लोगों समेत दक्षिण एशियाई मतदाताओं को अपनी ओर खींचा. ताज़ा सर्वे के मुताबिक मैडम अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी जॉन रीड से आगे चल रही हैं.'
हैदराबाद में जन्मी, वर्जीनिया स्टेट की सीनेटर और पूर्व कॉलेज प्रोफेसर गजाला हाशमी, वर्जीनिया के उपराज्यपाल पद के लिए अपनी दावेदारी को लेकर सुर्खियां में हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अप्रवासियों की हिस्सेदारी यानी प्रतिनिधित्व की बात करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी गजाला का चुनावी अभियान दक्षिण एशियाई समुदायों में गूंज रहा है और वह इस दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं.
4 नवंबर को वोटिंग
चार साल की उम्र में अपनी माँ और बड़े भाई के साथ अमेरिका आ गईं हाशमी का वर्जीनिया की राजनीति में लंबे समय से दबदबा रहा है. भारत में जन्मी यह डेमोक्रेट वर्तमान में वर्जीनिया की स्टेट सीनेटर हैं. उनका अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अप्रवासी प्रतिनिधित्व पर जोर देता है, जो भारतीय और पाकिस्तानी-अमेरिकी, दोनों समुदायों के साथ जुड़ता है. समुदाय के नेता उनके समावेशी दृष्टिकोण और दक्षिण एशियाई समुदायों के साथ गहरे संबंधों को दुर्लभ सर्वांगीण समर्थन का श्रेय देते हैं. वर्जीनिया के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव 4 नवंबर को होगा.
गजाला हाशमी के इलेक्शन कैंपेन वेबसाइट के मुताबिक, सार्वजनिक शिक्षा, मताधिकार, बंदूक हिंसा की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन, आवास और किफायती हेल्थ स्कीम तक सबकी पहुंच मुहैया कराने की बात कही है. वो लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है. आप लोकतंत्र के संरक्षण को भी महत्व देती हैं. यही वजह है कि भारतवंशियों की बढ़ती भागेदारी हो या भारतीय मूल के लोगों के जलवे से जलने वाले अक्सर प्रवासियों पर नस्लभेदी टिप्पणी करते हैं.