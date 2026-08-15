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जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले CEO की गई जॉब, 1 डॉलर के वेतन पर भी नहीं रखना चाहती कंपनी

Vishal Garg Fired From CEO Position: बेटर होम एंड फाइनेंस' के CEO विशाल गर्ग को नौकरी से निकाल दिया गया है. ये वही शख्स है, जिसने कोरोना काल में 900 कर्मचारियों को जूम कॉल पर अचानक कंपनी से फायर कर दिया था.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:35 PM IST
जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले CEO की गई जॉब, 1 डॉलर के वेतन पर भी नहीं रखना चाहती कंपनी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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