/जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले CEO की गई जॉब, 1 डॉलर के वेतन पर भी नहीं रखना चाहती कंपनी

विशाल गर्ग ने CEO के पद से हटाए जाने पर उनके साथ विश्वासघात होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डेनियल लुईस ने कॉस्ट कम करने और कंपनी को वापस खड़ा करने के नाम पर पहले उनका विश्वास जीता, फिर उनके साथ विश्वासघात किया. लुईस ने सोशल मीडिया पर 'बेटर होम एंड फाइनेंस' की जमकर तारीफ की थी. गर्ग ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें 27 जुलाई 2026 को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया, लेकिन अब उनका कहना है कि लुईस ने प्रवेश करते ही 7 दिनों के अंदर बाकी निदेशकों को अपने अंदर किया और उन्हें CEO पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया.