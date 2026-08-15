/जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले CEO की गई जॉब, 1 डॉलर के वेतन पर भी नहीं रखना चाहती कंपनी

Vishal Garg Firing: साल 2021 में क्रिसमस से ठीक पहले 3 मिनट के वीडियो कॉल में 900 कर्मचारियों को एकसाथ नौकरी से निकालने वाले भारतीय-अमेरिकी एंटरप्रेन्योर की अब खुद की नौकरी चली गई है. लोगों को नौकरी से निकालने के बाद कॉर्पोरेट छंटनी का चेहरा बने विशाल गर्ग को अब खुद 'बेटर होम एंड फाइनेंस' के CEO पद से हटा दिया गया है.
विशाल गर्ग को अगस्त 2026 की शुरुआत में नौकरी से निकाला गया, जब हेज फंड मैनेजेर डेनियल लुईस ने एक हफ्ते पहले ही 'बेटर होम एंड फाइनेंस' का CEO बनाया गया. बताया जा रहा है कि गर्ग को उनके पद से हटाने के लिए टीम के कई सदस्यों ने वोट किया था. इसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स भी शामिल थे. यह फैसला उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका स्वभाव और विश्वसनीयता के बारे में चिंता जताते हुए लिया गया.
कंपनी ने विशाल गर्ग को निकालने के लिए साल 2022 से 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान और उनकी लीडरशिप के दौरान शेयर की कीमत में 90 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट का भी हवाला दिया. बता दें कि गर्ग ने ट्रेडीशनल लोन प्रोसेस से तंग आकर 'बेटर होम एंड फाइनेंस' की स्थापना की थी. भारत में जन्मे और न्यूयॉर्क में पले बढ़े गर्ग ने 'स्टुवेसेंट हाई स्कूल' और 'न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी' के 'स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस' से ग्रेजुएशन किया था. इससे पहले उन्होंने ऑनलाइन स्टूडेंट लेंडर 'माईरिचअंकल' की सह स्थापना की थी, फिर साल 2014 में उन्होंने 'बेटर होम एंड फाइनेंस' की स्थापना की थी.
गर्ग ने दिसंबर साल 2021 में जूम कॉल पर 900 से अधिक कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों की जॉब तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. हंगामे के बीच उन्होंने बाद में वैकेशन लिया, लेकिन फिर वह CEO के तौर पर वापस लौटे. गर्ग ने 5 साल बाद स्वीकार किया की इस घटना ने उनकी इमेज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया. हालांकि, उन्होंने सफाई दी कि उन्हें CEO इस पद से तब निकाला गया, जब कंपनी सुधार के कगार पर थी.
विशाल गर्ग ने CEO के पद से हटाए जाने पर उनके साथ विश्वासघात होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डेनियल लुईस ने कॉस्ट कम करने और कंपनी को वापस खड़ा करने के नाम पर पहले उनका विश्वास जीता, फिर उनके साथ विश्वासघात किया. लुईस ने सोशल मीडिया पर 'बेटर होम एंड फाइनेंस' की जमकर तारीफ की थी. गर्ग ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें 27 जुलाई 2026 को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया, लेकिन अब उनका कहना है कि लुईस ने प्रवेश करते ही 7 दिनों के अंदर बाकी निदेशकों को अपने अंदर किया और उन्हें CEO पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया.
विशाल गर्ग ने 'बेटर होम एंड फाइनेंस' कंपनी के प्रॉफिट में न आने तक केवल 1 डॉलर सालाना वेतन पर काम करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया. विशाल कंपनी में अपनी बहाली के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं.