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शिक्षा, टेलीमेडिसिन से लेकर कृषि तक... पेरिस में पीएम मोदी ने बताया तकनीक से कैसे बदल रहा भारत; दुनिया को दिया यह संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (18 जून) ने फ्रांस में आयोजित VivaTech 2026 में हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल हमें हर क्षेत्र में करना होगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 18, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:11 PM IST
शिक्षा, टेलीमेडिसिन से लेकर कृषि तक... पेरिस में पीएम मोदी ने बताया तकनीक से कैसे बदल रहा भारत; दुनिया को दिया यह संदेश
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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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