उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. पीएम ने कहा कि UPI का इस्तेमाल फ्रांस में एफिल टावर या पेरिस हवाई अड्डे पर भी जा सकता है. पीएम ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली से लेकर विश्व के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तक हमले वित्तीय समावेशन, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम काम काम किया है. यूपीआई की बदौलत आज दुनिया के आधे से अधिक वास्तविक समय के डिजिटल लेनदेन भी भारत में होते हैं.