नंगे पैर इंटरव्यू देकर ट्रोल हुए विवेक रामास्वामी, लोगों ने बताया असभ्य, एंटी अमेरिकन

Vivek Ramaswamy: अमेरिका के ओहियो से साल 2026 के लिए गवर्नर पद की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं. दरअसल रामास्वामी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वह नंगे पर इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं. इस इंटरव्यू को पिछले साल लाइव स्ट्रीम किया गया था.

रामास्वामी को बताया असभ्य

सोशल मीडिया पर विवेक रामास्वामी के इस हुलिये को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स इसे अनुचित बता रहे हैं. एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' विवेक गवर्नर ओहियो के कभी गवर्नर नहीं बन पाएंगे. यह अमेरिका के लिए अस्वीकार्य है.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा,' जब आप इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में किसी पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हों तो कम से कम कुछ मोजे तो पहन लें, है न? एक तीसरे यूजर ने लिखा,' विवेक नंगे पैर रहकर हमें शिक्षा के बारे में ज्ञान देते हैं. असभ्य.'

मूर्खतापूर्ण तर्क

विवेक रामास्वामी के पहनावे के लेकर छिड़ी बहस से कुछ लोग असहमत भी नजर आए. अयान माइल्स चिओंग नाम के एक यूजर ने विवेक रामास्वामी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने यह अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण तर्क सुना है.

The dumbest argument I’ve heard against Vivek is that going barefoot in your own house is anti-American. I guess too many people grew up on sitcoms where they wear their shoes in bed. pic.twitter.com/JVfJMa6VKe

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 28, 2025