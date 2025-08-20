पुतिन ने अमेरिका को क्यों दिए 2 करोड़ रुपये नकद? अलास्का मीटिंग को लेकर रुबियो का बड़ा खुलासा

Trump Putin Alaska Summit: अमेरिका में लगे सख्त पाबंदियों का असर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पर साफ नजर आ रहा है. हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान उन्हें अपनी फ्लाइट्स में फ्यूल भरवाने के लिए भारी रकम कैश में चुकानी पड़ी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि पुतिन को तीन विमानों में फ्यूल भरवाने के लिए करीब 2.2 करोड़ रुपये (लगभग 2,50,000 डॉलर) नकद में देने पड़े. यह वाकया 15 अगस्त को हुआ, जब पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अहम बैठक के लिए अलास्का पहुंचे थे.

रूबियो ने कहा कि जब रूसी विमान अलास्का में उतरे तो उन्हें फ्यूल की जरूरत थी. लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से रूस अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता. ऐसे में पुतिन की टीम ने सीधे कैश पेमेंट करके अपने विमानों में फ्यूल भरवाया. रुबियो ने एनबीसी को बताया, 'जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला था, उस दिन जो भी बैन लगाए गए थे, वे अब भी लागू हैं और उन सभी प्रतिबंधों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है.' उन्हें हर दिन इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इससे इस युद्ध की दिशा नहीं बदली है. इसका मतलब यह नहीं कि वे बैन सही नहीं थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि इससे इसके नतीजे नहीं बदले हैं.'

पुतिन की टीम अलास्का में करीब पांच घंटे तक रही और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद वहां से चली गई. हालांकि ट्रंप ने पुष्टि की कि 'कोई समझौता नहीं हुआ', लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि रूस की तरफ से एक प्रपोजल अभी भी विचाराधीन है और कुछ संकेत यह भी हैं कि ट्रंप यूक्रेन को इस पर विचार करने के लिए कह कर रहे हैं. अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए किसी ठोस समझौते के बिना ही समाप्त हो गया. करीब तीन घंटे चली इस बैठक में कई मसलों पर सामान्य बातचीत तो हुईं, लेकिन सीजफायर की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका.

'अमेरिका रूस पर सीजफायर के लिए और नए पाबंदियों को क्यों नहीं लगाता?'

जब मार्को रुबियो से यह सवाल पूछा गया कि अमेरिका रूस पर सीजफायर के लिए और नए पाबंदियों को क्यों नहीं लगाता, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए प्रतिबंध लगाने से पुतिन तुरंत मान जाएंगे. उन्होंने बताया कि रूस पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं. ये बैन युद्धविराम से इनकार करने के नतीजे हैं. लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि और नए कदमों का तुरंत असर होगा, क्योंकि 'प्रतिबंधों का असर दिखने में महीनों या कई बार सालों लग जाते हैं.'

'जेलेंस्की-पुतिन से सीधी बातचीत करने के लिए तैयार'

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीव की सुरक्षा को लेकर लॉन्ग टर्म आश्वासन पर चर्चा करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन से सीधी बातचीत करने के लिए 'तैयार' हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा.