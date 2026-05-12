रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्‍ट क्राइसिस के बीच रूसी राष्‍ट्रपति ने ऐसा काम कर दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई. पिछले दिनों द्वितीय विश्‍व युद्ध में जीत के उपलक्ष्‍य में हर साल आयोजित होने वाले विक्‍ट्री ड्रे परेड आयोजन के दौरान राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने अपने बचपन की जर्मन टीचर को भी आमंत्रित किया था. जब वो मॉस्‍को पहुंचीं तो पुतिन उनसे मिलने खुद पहुंचे. फूलों का गुलदस्‍ता देकर उनका स्‍वागत किया. गले मिले. उसके बाद खुद गाड़ी चलाकर क्रेमलिन में डिनर के लिए ले गए. बेहद बुजुर्ग हो चुकीं टीचर वेरा गुरेविच और उनके साथ आई फैमिली के मारे खुशी के आंसू आ गए.

सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का वीडियो वायरल हो गया. लोग रूसी राष्‍ट्रपति के मानवीय और इमोशनल पहलू की तारीफ कर रहे हैं.

1952 में जन्‍मे व्‍लादिमीर पुतिन का बचपन सेंट पीर्ट्सबर्ग (पूर्व में लेनिनग्राड) में बीता था. 1945 में सेकंड वर्ल्‍ड वॉर खत्‍म होने के बाद उस दौर को रूस में बेहद कठिन माना जाता है. ऐसी ही विषम परिस्थितियों के बीच पुतिन का बचपन गुजरा. बचपन के उस मोड़ पर उन्‍होंने जर्मन भाषा सीखी जोकि बाद में उनकी जिंदगी में बहुत काम आई.

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President Putin got behind the wheel of the Aurus SUV for the first time to personally escort his former German language teacher Vera Gurevich The powerful scene of her motherly embrace and kiss for the world leader left her daughter in tears pic.twitter.com/CI88Q7F1c5 — RussiaNews (@mog_russEN) May 11, 2026

बड़े होने पर पुतिन ने रूस की उस वक्‍त की फेमस खुफिया एजेंसी केजीबी ज्‍वाइन की थी. केजीबी को पूर्व जर्मनी के ड्रेसडन शहर में अपने एजेंट को तैनात करना था. पुतिन की जर्मन भाषा पर पकड़ इस काम में खूब मददगार साबित हुई. वह 1985 से 1990 तक ड्रेसडन में केजीबी इंटेलीजेंस ऑफिसर के रूप में तैनात रहे. 1990 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया. 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और बाद के वर्षों में पुतिन नौकरी के बाद राजनीति की दिशा में चले गए.

पुतिन अब भी कभी-कभी अपनी जर्मन भाषा का ज्ञान लोगों के समक्ष जाहिर करते रहे हैं. 2001 में जर्मनी के बुंडस्‍टैग में उन्‍होंने जर्मन भाषा में ही भाषण देकर सबको चौंका दिया. इसके अलावा आधिकारिक मीटिंग्‍स में भी यदाकदा जर्मन भाषा बोलते हैं.

इसी तरह पुतिन 2005 में जब इजरायल गए थे तो वहां अपनी हाई स्‍कूल की जर्मन टीचर मीना बर्लिनर से मिले थे. उस मुलाकात के वीडियो भी वायरल हो गए थे.