दुनिया

'यूक्रेन से जंग तभी खत्म होगी...', अमेरिका के पीस प्लान पर ये क्या बोले पुतिन?

रूस और यूक्रेन के बीच काफी वक्त से जंग जारी है. जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने प्रपोजल भी दिया है. आइए जानते हैं इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:45 AM IST
'यूक्रेन से जंग तभी खत्म होगी...', अमेरिका के पीस प्लान पर ये क्या बोले पुतिन?

Vladimir Putin On US Peace Plan: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिका का का बनाया गया प्रपोजल "आगे के एग्रीमेंट के लिए आधार" बन सकता है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटती है तो रूस जबरदस्ती और इलाके सीज कर लेगा. किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) के बिश्केक (Bishkek) में बोलते हुए, पुतिन ने कंफर्म किया कि मॉस्को को उम्मीद है कि स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ की लीडरशिप में एक यूएस डेलीगेशन अगले हफ़्ते आगे की बातचीत के लिए आएगा. उन्होंने दोहराया कि रूस सीरियस बातचीत के लिए तैयार है, फिर भी जोर दिया कि जंग तभी खत्म हो सकती है जब यूक्रेन उन इलाकों से पीछे हट जाए जो अभी उसके कंट्रोल में हैं.

यूक्रेन की इन इलाकों पर रूस का कब्जा
रूस पहले से ही इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त यूक्रेनी जमीन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा किए हुए है, जिसमें पूरा लुहांस्क (Luhansk) और डोनेट्स्क (Donetsk), खेरसॉन (Kherson) और जापोरिज्जिया (Zaporizhzhia) के कुछ हिस्से शामिल हैं. 

'इन 4 इलाकों को छोड़ना होगा'
पुतिन की शर्तों के मुताबिक यूक्रेन को इन 4 इलाकों को पूरी तरह से सरेंडर करना होगा, वे इलाके जिन पर मॉस्को का दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है लेकिन पूरी तरह से कब्जा नहीं किया है. रूस की हालिया बढ़त, खासकर पोक्रोव्स्क (Pokrovsk) के पास, चल रही लड़ाई को दिखाती है, हालांकि इंस्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के यूएस-बेस्ड एनालिस्ट का तर्क है कि डोनेट्स्क पर रूस का तेजी से कब्जा या रूस की कोई पक्की जीत जल्द नहीं होने वाली है.

यूएस पीस प्लान का कौन कर रहा विरोध?
यूक्रेन और उसके यूरोपियन साथी मानते हैं कि इलाके में छूट मंजूर नहीं है, खासकर तब जब रूस यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी स्ट्रेटेजिक रूप से अहम “किले वाले इलाके” शहरों को टारगेट कर रहा है. उनका कड़ा विरोध अमेरिका के बनाए 28-पॉइंट वाले पीस प्लान तक भी है, जिसमें शुरू में यूक्रेन की सेना को सीमित करने और NATO मेंबरशिप को रोकने जैसी रूस की मांगें शामिल थीं.

आसान नहीं शांति की राह!
पुतिन ने कहा कि उन्हें प्लान में नए बदलावों के बारे में बताया गया है और उनका मानना ​​है कि ये प्रपोजल भविष्य की बातचीत में मदद कर सकता है. हालांकि, उनकी पक्की इलाके की मांगें बताती हैं कि यूएस के “जबरदस्त प्रोग्रेस” के दावों के बावजूद कोई कामयाबी मिलने की उम्मीद कम है.

(इनपुट-एएनआई)

Vladimir PutinRussiaUkrainerussia ukraine war

