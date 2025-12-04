Advertisement
पुतिन के भारत पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप का आया चौंकाने वाला बयान, सोशल मीडिया पर लिखा- मैं अमेरिकी जहर से...

Donald Trump Social Media Post: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय दौरे पर पहुंच गए हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:45 PM IST
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें रिसीव किया. अब दोनों नेताओं के बीच 5 दिसंबर को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा, व्यापार, निवेश और यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक मुद्दों पर वन-टू-वन और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत सहित कई अहम समझौते होने की संभावना है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर अपने एक्स पोस्ट पर बयान दिया कि मैं अभी अमेरिकी जहर से निपटने की कोशिश कर रहा हूं. हालांकि उनके इस बयान का मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया. वहीं पुतिन के इस दौरे पर दुनियाभर की निगाहें हैं. इस बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि वे (पीएम मोदी) दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं हैं. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच 90 प्रतिशत से ज्यादा द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं. 

पुतिन ने भारत रूस के बीच सफल संबंधों की बात कही
व्लादिमीर पुतिन की पीएम मोदी को लेकर यह टिप्पणी भारत दौरे से ठीक पहले एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया.  इस दौरान उन्होंने अमेरिका के भारत पर महंगे टैरिफ से दबाव डालने के सवाल का जवाब दिया. पुतिन ने कहा कि दुनिया ने भारत के कड़े रुख को देखा है और ऐसे देश को अपने नेतृत्व पर गर्व हो सकता है. पुतिन का यह बयान भारत-रूस संबंधों की मजबूती को दर्शाता है. पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और रूस के बीच 90% से अधिक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं. यह डेटा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के बारे में बताता है.

पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों पर जताई खुशी
भारत के दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनसे मुलाकात को लेकर अपनी खुशी जाहिर की थी. पुतिन ने कहा था कि दोनों नेताओं ने भारत में अपनी अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है. पुतिन ने जोर दिया कि भारत-रूस सहयोग का व्यापक दायरा है, जिस पर शिखर सम्मेलन के दौरान विशेष चर्चा की जाएगी. यह आगामी बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है.

