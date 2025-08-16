Trump Putin Meeting: क्या यूक्रेन के साथ युद्धविराम करेगा रूस? मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध गए पुतिन

Trump Putin Meeting News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शिखर वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका पहुंचे हुए हैं. जब उनसे पत्रकारों ने युद्धविराम के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
Vladimir Putin on Ukraine War Ceasefire: रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के मुद्दे पर वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंच चुके हैं. दोनों नेताओं के बीच जल्द ही आमने-सामने की शिखर वार्ता शुरू हो चुकी है. इससे पहले दोनों नेताओं ने मीडिया मीट में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया. जब पुतिन से पूछा गया कि क्या वे युद्धविराम पर सहमत होंगे तो वे चुप्पी साध गए और कोई उत्तर नहीं दिया.
युद्धविराम के सवाल पर चुप्पी साध गए पुतिन
अलास्का हवाई अड्डे के लाउंज में खड़े हुए पत्रकारों ने पुतिन और ट्रंप से रूस-यूक्रेन युद्ध पर जोरदार सवाल पूछे. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे 'नागरिकों की हत्या बंद करेंगे' तो पुतिन ने ऐसा इशारा किया जैसे वे सवाल सुन नहीं पा रहे हों. रूसी राष्ट्रपति ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि क्या वे युद्धविराम पर सहमत होंगे.
पुतिन को एयरपोर्ट पर मिला रेड कारपेट वेलकम
इससे पहले अलास्का हवाई अड्डे पहुंचने पर ट्रंप ने उनका स्वागत किया. पुतिन को एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम दिया गया. इसके बाद दोनों नेताओं ने मुस्कराते हुए एक-दूसरे से हाथ मिलाया. फिर ट्रंप ने पुतिन को अपनी स्पेशल कार बीट्स में बैठने का न्योता दिया, जिसे वे मान गए. इसके बाद वे उसी कार में बैठकर अलास्का एयरपोर्ट पर बने मीडिया लाउंज में पहुंचे.
पुतिन-ट्रम्प की अलास्का में बैठक जारी, पूरी टीम मौजूद pic.twitter.com/iB3OnKjXLM
— Sputnik हिंदी (@SputnikHindi) August 15, 2025
इन मुद्दों पर दोनों नेताओं में होगी चर्चा
रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन और ट्रम्प आमने-सामने की बैठक से शिखर सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद अंतर-प्रतिनिधिमंडल वार्ता होगी. इस बैठक में यूक्रेन युद्ध, आर्थिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा होगी. फिर दोनों राष्ट्रपति संक्षिप्त प्रारंभिक वक्तव्य देंगे. इस चर्चा के बाद वे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं.
कोई हस्ताक्षर करने की नही है योजना
रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के अनुसार, शिखर सम्मेलन के बाद किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की योजना नहीं है. क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन और ट्रंप की सद्भावना के कारण यह बैठक आगे बढ़ेगी. ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि पुतिन के साथ बैठक के बाद यूक्रेन संघर्ष में युद्ध विराम समझौता हो पाएगा या नहीं.