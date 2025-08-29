दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन, मोदी के चीन दौरे से पहले रूस का ऐलान, तैयार हो रहा नया गठजोड़?
दुनिया

दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन, मोदी के चीन दौरे से पहले रूस का ऐलान, तैयार हो रहा नया गठजोड़?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत के आधिकारिक दौरे पर आएंगे. इसकी पुष्टि क्रेमलिन ने शुक्रवार को की है. दोनों देशों की दोस्ती को सारी दुनिया जानती है और हाल ही में रूस से तेल खरीदने के चलते ट्रंप ने भारत पर 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:28 PM IST
दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन, मोदी के चीन दौरे से पहले रूस का ऐलान, तैयार हो रहा नया गठजोड़?

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत के आधिकारिक दौरे पर आएंगे. पीएम मोदी एक तरफ तो जापान के दौरे पर हैं और 31 अगस्त को चीन भी जाएंगे. इसी बीच क्रेमलिन ने पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि की है. दोनों देशों की दोस्ती को सारी दुनिया जानती है और हाल ही में रूस से तेल खरीदने के चलते ट्रंप ने भारत पर 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है. ऐसे में पुतिन का यह दौरान अपने-आप में खास हो गया है.

अमेरिका ने भारत पर लगाया 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली के जरिए रूसी तेल की भारी खरीद की सजा के तौर पर भारतीय सामानों पर 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. जिसके बाद भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसद हो गया है.

रूस-भारत के रिश्ते

रूस की ऊर्जा (तेल-गैस) से होने वाली कमाई उसकी सरकार के बजट का अहम हिस्सा है. रूस भारत का बड़ा हथियार सप्लायर भी है और दोनों देशों की दोस्ती सोवियत दौर से चली आ रही है. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस की कमाई घटाने की कोशिश की लेकिन रूस ने यूरोप की बजाय भारत और चीन जैसे देशों को तेल बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसे अरबों डॉलर की आमदनी होती रही.

भारत ने क्या कहा?

भारत का कहना है कि उसने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि युद्ध के बाद उसके पारंपरिक सप्लायर (सप्लाई देने वाले देश) यूरोप की ओर चले गए थे. साथ ही अमेरिका के जरिये टैरिफ लगाए जाने पर भारत ने कहा कि हम वही फैसला लेंगे जो दिश के हित में होगा. मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसे पूरा 'महंगा' क्यों न पड़ जाए.

पुतिन कम कर दीं विदेश यात्राएं

गौरतलब है कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन ने विदेश यात्राएं बहुत कम कर दी हैं. उन पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है. हालांकि भारत ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए यहां पुतिन को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है.

;