Hindi Newsदुनिया

'मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा...', द्विपक्षीय वार्ता में बोले व्लादिमीर पुतिन; यूक्रेन वॉर पर PM ने शांति का किया समर्थन

SCO के समापन के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम द्विपक्षीय वार्ता जारी है. यह बैठक तियानजिन के होटल रिट्ज कार्लटन में हो रही है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:13 PM IST
Putin Modi Talk: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का समापन चीन के तियानजिन शहर में हो गया है. SCO के समापन के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम द्विपक्षीय वार्ता जारी है. यह बैठक तियानजिन के होटल रिट्ज कार्लटन में हो रही है, जहां दोनों नेता अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं. माना जा रहा है कि इस बातचीत में आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है. रूसी राष्ट्रपति ने इस बातचीत में कहा, 'उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अच्छा लगा. ट्रंप के दबावों के बीच उन्होंने कहा कि भारत-रूस के रिश्ते सिद्धांतों के आधार पर बढ़ते रहेंगे.' 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी से कहा कि रूस-भारत के संबंध विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों पर सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं. आपको बता दें कि ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स के हालात हर क्षण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में पुतिन और मोदी मिलकर भारत और रूस के संबंधों में स्थिरत को नई मजबूती देने की जरूरत महसूस कर रहे हैं. मौजूदा समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक ओर भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाकर रूसी तेल की खरीद पर भारत के ऊपर लगाम कसना चाहते हैं वहीं पुतिन और मोदी में मिलकर एससीओ समिट में अमेरिकी धमकियों को इग्नोर कर दोनों की दोस्ती के नए आयाम गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

मोदी ने पुतिन को दिया भारत आने का न्योता, दिसंबर में कर सकते हैं दौरा
पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है. द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मुलाकात करना मेरे लिए एक यादगार अनुभव है. हमारी मुलाकात के दौरान हमें कई विषयों पर जानकारियां साझा करने का अवसर मिलता है. इस साल 23वीं शिखर सम्मेलन की बैठक में आपका इंतजार 140 करोड़ भारतीय बेसब्री से कर रहे हैं. भारत और रूस कठिन से कठिन समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे हैं यह विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी की गहराई और विस्तार को दर्शाता है.

रूस-यूक्रेन वॉर पर पीएम मोदी ने की शांति की अपील
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों की जनता के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है. यूक्रेन वॉर को लेकर पीएम मोदी ने शांति की अपील करते हुए कहा, ‘हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध संघर्षों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं. हाल में हमने शांति संधि के लिए हाल ही में किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं. हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे. दोनों देशों के बीच संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का कोई रास्ता निकालना होगा. यही पूरी दुनिया की मानवता की पुकार है.’

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM ModiVladimir Putin

