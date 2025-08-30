'ये बैन पूरी तरह से भेदभावपूर्ण...', US- यूरोपीय संघ के किस रवैये पर बरसे पुतिन, SCO समिट से पहले कही ये बात

Vladimir Putin: रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध को खत्म करने की पहल भी की जा रही है इसके बावजूद भी जंग जारी है. आगामी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन से जंग के बीच जो प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया है वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है. ये ब्रिक्स देशों के विकास में रुकावट डालते हैं. रूस और चीन ऐसे प्रतिबंधों के खिलाफ एकजुट हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

चीन है सबसे बड़ा साझेदार

आगे बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध काफी अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं. 2021 से लेकर अब तक द्विपक्षीय व्यापार से लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा है. व्यापार के मामले में, चीन अब तक रूस का अग्रणी साझेदार है, जबकि पिछले साल रूस चीन के विदेशी व्यापार साझेदारों में पांचवें स्थान पर था. उन्होंने आगे कहा कि रूस और चीन के बीच लेन-देन लगभग पूरी तरह से रूबल और युआन में होता है. दोनों देश व्यापार बाधाओं को कम करने और तेल-गैस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और चीन सबसे ज्यादा रूस से गैस और तेल खरीद रहा है.

कब होगा एससीओ शिखर सम्मेलन

पुतिन ने उम्मीद जताई कि एससीओ शिखर सम्मेलन विश्व की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा और एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने में योगदान देगा. इस वैश्विक दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व यूरेशिया में समान और अविभाज्य सुरक्षा की एक संरचना का निर्माण करना है, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ समन्वय भी शामिल है. ब्रिक्स के बारे में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस और चीन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिक्स की क्षमता को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, साथ ही पीएम मोदी जापान यात्रा के समापन के बाद तियानजिन में चीन-एससीओ शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे. चीन यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी दो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, एक चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ और दूसरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ. (ANI)

F&Q

सवाल- एससीओ शिखर सम्मेलन कब होगा?

जवाब- SCO Summit चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच होने वाला है.