मॉस्को: रूस-यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War) शुरू होने के 8 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पहली बार सामने आए. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ेंगे कि रूसी और यूक्रेनी एक जैसे लोग हैं. उन्होंने कहा, 'मैं अपने इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा कि रूसी और यूक्रेनी एक जैसे लोग हैं. इस तथ्य के बावजूद कि यूक्रेन के कुछ निवासियों को धमकाया गया था. कई नाजी गुर्गे राष्ट्रवादी होने का प्रचार कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं. नाजी लोग महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान हिटलर की तरफ से लड़े थे.'

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शेड्यूल के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ रहा है, सभी सौंपे गए कार्यों को सफलतापूर्वक हल किया जा रहा है. राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले अपने उद्घाटन भाषण के हिस्से के रूप में कही. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के शत्रुता के भाव से पता चलता है कि रूसी संघ नव-नाजियों के साथ ठीक से लड़ रहा है जो आवासीय क्षेत्रों में हथियार रखते हैं और लोगों को बंधक बनाते हैं. पुतिन ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन में सभी युद्ध क्षेत्रों में गलियारे उपलब्ध कराए हैं, लेकिन राष्ट्रवादी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अनुमति नहीं देते हैं.

उनके अनुसार, सैकड़ों विदेशी युद्ध क्षेत्र छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है. पुतिन ने कहा, 'हमारे सैनिकों ने बिना किसी अपवाद के सभी संघर्ष क्षेत्रों में गलियारे दिए हैं.' रूसी सेना ने नागरिकों और विदेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन सुविधा भी दी. पुतिन ने कहा, 'मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूं कि राष्ट्रवादी ऐसा नहीं होने देते.'

वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर कहा है, लेकिन पुतिन अभी ऐसा नहीं करेंगे. मैक्रों ने ट्वीट किया, ‘इस समय तो उन्होंने इससे इनकार किया है.’

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2022