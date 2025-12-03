Advertisement
Vladimir Putin: यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरस रहे बम, क्या अब यूरोप भी सहेगा जख्म? पुतिन ने दे दी जंग की वॉर्निंग

Putin-Ukraine War: पुतिन का बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब मॉस्को में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर के साथ बैठक होनी है, जो करीब चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हाई लेवल बैठक करेंगे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:39 PM IST
Vladimir Putin: यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरस रहे बम, क्या अब यूरोप भी सहेगा जख्म? पुतिन ने दे दी जंग की वॉर्निंग

Putin Europe Warning: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूरोप को धमकी देते हुए कहा कि अगर वह युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं. उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका के शांति प्रयासों को कमतर करने का आरोप लगाया.  

पुतिन का बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब मॉस्को में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर के साथ बैठक होनी है, जो करीब चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हाई लेवल बैठक करेंगे. 

'अगर यूरोप जंग चाहता है तो...'

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, पुतिन ने कहा, 'हम यूरोप के साथ युद्ध करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर यूरोप इसकी शुरुआत करना चाहता है तो हम तैयार हैं.'

पुतिन ने कहा, 'उनका कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं है, वे जंग की तरफ हैं.' रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया कि यूरोपीय सरकार लगातार किसी नतीजे पर पहुंचने के अमेरिका के प्रयासों में रुकावट डाल रही है. 

शांति मसौदे में बदलावों पर बरसे पुतिन

पुतिन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव में यूरोप के सुझाए गए बदलावों की भी आलोचना की और कहा कि इन बदलावों का मकसद सिर्फ एक ही है- शांति प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना और ऐसी मांगें रखना जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं हैं.'

अमेरिका ने यूक्रेन-रूस जंग रोकने के लिए 28 सूत्रीय प्लान पेश किया है, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय देशों की आपत्तियों के बाद बदलाव किया गया. 

यूरोपियन नेताओं ने बार-बार कहा है कि यूक्रेन पर कोई गलत शांति नहीं थोपी जानी चाहिए, और चेतावनी दी है कि कीव पर रूस के लिए फायदेमंद शर्तें मानने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए.

यूरोपीय देशों ने कहा- नहीं होगा शांति समझौता

बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और दूसरे यूरोपियन नेताओं ने कहा है कि यूक्रेनियों और यूरोपियन लोगों के बिना यूक्रेन के साथ होने वाला कोई भी शांति समझौता नहीं होगा.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्रों ने सोमवार को कहा था कि रूस-यूक्रेन झगड़े से जुड़ा कोई भी शांति योजना तभी फाइनल हो सकती है, जब यूक्रेन और यूरोप दोनों बातचीत में शामिल हों. मैक्रों ने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के बाद एलिसी पैलेस में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही.

'यूरोपीय लोगों की टेबल पर फाइनल हों समझौते'

फ्रीज की गई रूसी संपत्ति, सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की संभावना जैसे मुद्दों पर मैक्रों ने कहा था कि समझौते सिर्फ यूरोपियन लोगों की टेबल पर बैठकर ही फाइनल हो सकते हैं.

वहीं वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन झगड़े को गरिमापूर्ण तरीके से खत्म करना चाहता है, उन्होंने ठोस सिक्योरिटी गारंटी की मांग की.

एलिसी पैलेस के मुताबिक, मैक्रों और ज़ेलेंस्की ने सोमवार को यूरोपियन नेताओं के साथ-साथ अमेरिका के वार्ताकारों से भी बात की.

'कोई फैसला यूरोप-यूक्रेन के बिना नहीं हो सकता'

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि जर्मनी यूक्रेन के ऊपर किसी भी थोपी गई शांति के खिलाफ है. बर्लिन में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से अपनी मीटिंग के बाद मर्ज ने कहा, 'यूक्रेन और यूरोप के बारे में कोई भी फैसला यूक्रेनियन और यूरोपियन के बिना नहीं हो सकता. टस्क ने यूक्रेन का समर्थन किया और साथ ही पोलैंड और जर्मनी की यूरोप की सिक्योरिटी को मिलकर मजबूत करने की कोशिशों का जिक्र किया.

लातविया के प्रेसिडेंट एडगर्स रिंकेविक्स ने कहा था कि यूरोप को भी बातचीत की टेबल पर होना चाहिए. लातविया और नॉर्डिक-बाल्टिक इलाके के फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले और नाटो के ज्यादातर सदस्य देशों के नेता इस बात पर सहमत हैं कि शांति समझौते में तीन बातों -यूक्रेन की क्षेत्रीय अविभाज्यता, संप्रभुता और सुरक्षा हित का सम्मान करना चाहिए.

इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ लड़ाई खत्म करने पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिलेंगे.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने हालिया बयान में कहा कि यूक्रेन के साथ सीजफायर समझौता तभी हो सकता है, जब वह अपने सैनिकों को हटा दे.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

Vladimir Putin

