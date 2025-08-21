पुतिन-ट्रंप मीटिंग के बाद बुजुर्ग की चमकी किस्मत, रूसी राष्ट्रपति ने तोहफे में दी 19 लाख की सुपर बाइक

Ural Motorcycles: पिछले हफ्ते एक वायरल टीवी इंटरव्यू के बाद अलास्का के एक बुजुर्ग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टीम से 22,000 डॉलर (करीब 19 लाख रुपये) की एक खास सुपरबाइक गिफ्ट की. पुतिन ने जो बाइक गिफ्ट की है वो ऑलिव-ग्रीन रंग की Ural Gear Up बाइक है, जिसमें साइडकार भी लगा हुआ है. खास बात यह है कि यह बाइक 12 अगस्त को ही बनाई गई थी.
Trending Photos
US-Russia Summit: अमेरिका के अलास्का में रहने वाले एक शख्स को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक खास तोहफा मिला है. मार्क वॉरेन नाम के शख्स को पिछले हफ्ते पुतिन की टीम ने एक नई मोटरसाइकिल गिफ्ट की. एंकरेज (Anchorage) नगर निगम में फायर इंस्पेक्टर रह चुके वॉरेन को गिफ्ट में मिली इस मोटरसाइकिल की कीमत करीब 22,000 डॉलर (लगभग 19 लाख रुपये) है. इस गिफ्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लेकिन रूसी प्रेसिडेंट ने इस शख्स को बाइक क्यों गिफ्ट की? चलिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी को जानते हैं.
पुतिन ने जो बाइक गिफ्ट की है वो ऑलिव-ग्रीन रंग की Ural Gear Up बाइक है, जिसमें साइडकार भी लगा हुआ है. खास बात यह है कि यह बाइक 12 अगस्त को ही बनाई गई थी और अमेरिका-रूस समिट मीटिंग से पहले सीधे अलास्का भेज दी गई. हालांकि, वॉरेन के पास पहले से एक पुरानी यूराल मोटरसाइकिल थी.
दरअसल, रोजमर्रा के काम निपटाते वक्त उन्हें एक रूसी टीवी चैनल की टीम ने शख्स का छोटा सा इंटरव्यू किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि इस सोवियत दौर की मोटरसाइकिल के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलना काफी मुश्किल होता है. इसके बाद उसका ये वीडियो सोशल वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद उस शख्स ने कहा, 'ये वीडियो अचानक वायरल हो गया. मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल सामान्य इंसान हूं.' हालांकि, उनका मानना है कि वीडियो वायरल होने के पीछे बस बुज़ुर्ग आदमी को यूराल बाइक पर इंटरव्यू करना है.
इसके बाद 15 अगस्त की मीटिंग से दो दिन पहले एक पत्रकार ने उन्हें फोन करके बताया कि उन्हें एक नई मोटरसाइकिल मिलने वाली है. शुरुआत में वॉरेन को यकीन नहीं हुआ और लगा कि कोई मजाक कर रहा है. लेकिन, शिखर सम्मेलन के बाद टीम ने उन्हें एंकरेज के एक होटल की पार्किंग में ले गया, जहां पहले छह आदमी खड़े थे और उनके पास बाइक थी. उन्होंने याद करते हुए कहा , 'मैं दंग रह गया. मैंने कहा, 'आप मजाक कर रहे हो.' बाइक पर आधिकारिक तौर पर दावा करने के लिए कागजात पर साइन करते करते वक्त वॉरेन ने इस बाइक की बनने की तारीख तिथि देखी.
अमेरिका में रूसी दूतावास के एक कर्मचारी आंद्रेई लेडेनेव ने वॉरेन को चाबियां सौंपीं. लेडेनेव ने कहा, 'मुझे कहना होगा कि यह रूसी संघ के राष्ट्रपति की तरफ से एक तोहफा है.' वॉरेन तुरंत टेस्ट राइड के लिए बाइक पर सवार हो गए, उनके पीछे लेडेनेव और साइडकार में एक और शक्स बैठा था. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'यह रात दिन जैसा है. मुझे अपनी पुरानी बाइक पसंद है, लेकिन यह उससे कहीं बेहतर है. मैं निःशब्द हूं, यह कमाल है. बहुत-बहुत शुक्रिया.'