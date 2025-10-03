Advertisement
पुतिन का ट्रिपल अटैक... ट्रंप के टैरिफ पर रूस की 'हिंदुस्तानी स्ट्राइक', अमेरिका का पाखंड बेनकाब!

DNA Analysis: दक्षिण रूस के सोची में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड दिखाया है. पुतिन ने रूस से आयात को लेकर ट्रंप को आईना दिखाया है, जो अमेरिका, रूस से तेल ख़रीदने के नाम पर भारत के ख़िलाफ़ 25 प्रतिशत सेकेंडरी टैरिफ लगाता है.

 

 

Oct 03, 2025
DNA Analysis: अमेरिका से भारत के टैरिफ विवाद के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रिपल अटैक किया है. एक तरफ पुतिन ने ट्रंप के दोहरे चरित्र की पोल खोली है तो दूसरी तरफ़ टैरिफ के मुद्दे पर भारत के लोगों को स्वाभिमानी बताकर उन्होंने ट्रंप को चिढ़ाया है. और तीसरी बड़ी बात ये है कि ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए पुतिन ने रूस का बाजार भारत के लिए खोलने की बात कही है.

दक्षिण रूस के सोची में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड दिखाया है. पुतिन ने रूस से आयात को लेकर ट्रंप को आईना दिखाया है, जो अमेरिका, रूस से तेल ख़रीदने के नाम पर भारत के ख़िलाफ़ 25 प्रतिशत सेकेंडरी टैरिफ लगाता है, वही अमेरिका ख़ुद रूस से लगातार यूरेनियम ख़रीद रहा है. यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद भी अमेरिका का आयात घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जो बात पिछले कुछ महीनों से भारत लगातार कह रहा है, उसी की गवाही अब ख़ुद पुतिन ने दी है.

-पुतिन ने कहा कि अमेरिका को यूरेनियम की सप्लाई के मामले में रूस दूसरे नंबर पर है.
-अमेरिकी बाज़ार में होने वाली यूरेनियम की बिक्री में रूस के यूरेनियम का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है.
-पुतिन ने उम्मीद जताई कि इस साल रूस, अमेरिका को यूरेनियम की सप्लाई करके 120 करोड़ डॉलर यानी लगभग 10 हजार 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करेगा.
- 2024 में रूस ने अमेरिका को यूरेनियम की सप्लाई करके 800 मिलियन डॉलर यानी क़रीब 7 हज़ार करोड़ रुपये  की कमाई की थी.

पुतिन का बयान: ट्रंप के टैरिफ वाले फ़ैसले पर करारा प्रहार

पुतिन का ये बयान ट्रंप के टैरिफ वाले फ़ैसले पर करारा प्रहार है. एक तरफ़ ट्रंप रूस का तेल ख़रीदने की वजह से भारत पर टैरिफ लगाते हैं, रूस को युद्ध के लिए फंडिंग का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ ख़ुद रूस से यूरेनियम ख़रीद रहे हैं. रूस से 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का यूरेनियम ख़रीदकर क्या अमेरिका युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहा है.

ये पाखंड नहीं तो और क्या है?

भारत, रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका को चुभने लगता है. ट्रंप हंगामा करते हैं. यहां तक कि यूरोपीय देश भी शोर मचाते हैं लेकिन वही अमेरिका. रूस से यूरेनियम ख़रीदता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं. रूस से तेल ख़रीदने के लिए ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं, लेकिन रूस से सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदने वाले चीन के मामले में चुप्पी साध लेते हैं, कोई टैरिफ नहीं लगाते. ट्रंप यूरोपियन यूनियन को भी रूस से तेल और गैस नहीं ख़रीदने की नसीहत देते हैं. लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चुपके से यूरेनियम ख़रीदना जारी रखते हैं. ये पाखंड नहीं तो और क्या है.

इससे पहले अगस्त में ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी पुतिन ने ट्रंप की पोल खोली थी. पुतिन ने ट्रंप के सामने कहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. एक तरफ पुतिन ने टैरिफ को लेकर ट्रंप की पोल खोली है तो दूसरी तरफ़ ये भी साफ़ कर दिया है कि ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के आगे भारत नहीं झुकने वाला है. टैरिफ विवाद के बीच पुतिन ने कहा कि भारत के लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करते.

भारत की तारीफ़ करने के अलावा पुतिन ने ये भी बताया कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को होने वाले नुक़सान की भरपाई रूस करेगा. इसके लिए पुतिन का प्लान क्या है, ये बताने से पहले जान लेते हैं कि भारत और रूस के बीच कितना व्यापार होता है और कितना व्यापार असंतुलन है.

 69 अरब डॉलर: भारत और रूस के बीच व्यापार 

भारत और रूस के बीच पिछले साल क़रीब 69 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. भारत ने जहां क़रीब 5 अरब डॉलर का निर्यात रूस को किया वहीं रूस ने भारत को 64 अरब डॉलर का निर्यात किया. यानी भारत रूस को जितना निर्यात करता है, उसका लगभग 13 गुना रूस से आयात करता है. इस व्यापार असंतुलन का सबसे बड़ा कारण रूस से भारत की तेल ख़रीद है. रूस से भारत के आयात में तेल का हिस्सा सबसे बड़ा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है. रूस से 64 अरब डॉलर के आयात में 57 अरब डॉलर सिर्फ़ तेल का आयात हुआ.

सस्ता मिलने की वजह से भारत ने हाल के वर्षों में रूस से तेल की ख़रीदारी बढ़ा दी है. अगर तेल का आयात छोड़ दिया जाए तो दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा व्यापार असंतुलन नहीं है. इस व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए पुतिन ने जो प्लान बनाया है, उसके बारे में भी जानना चाहिए. पुतिन के मुताबिक, रूस भारत से अधिक कृषि उत्पाद खरीद सकता है. पुतिन ने ये भी कहा कि दवाओं के क्षेत्र में भी रूस भारत से अधिक खरीदारी के लिए कदम उठा सकता है. अब एक नजर भारत के लिए अमेरिका और रूस के बाज़ारों पर डालना भी ज़रूरी है.

- अमेरिका जहां भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वहीं रूस सातवां सबसे बड़ा साझेदार है.
- भारत और अमेरिका के बीच पिछले वित्तीय वर्ष में, जहां 132 अरब डॉलर का व्यापार हुआ वहीं भारत और रूस के बीच 69 अरब डॉलर का.
- लेकिन निर्यात की बात करें तो दोनों देशों में बहुत ज़्यादा अंतर है. भारत ने जहां अमेरिका को 87 अरब डॉलर का निर्यात किया वहीं रूस को केवल 5 अरब डॉलर का.
यानी भारतीय निर्यात के मामले में अमेरिका और रूस के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर है. अब देखना होगा कि पुतिन भारतीय निर्यात के लिए रूस का बाज़ार खोलकर अमेरिकी टैरिफ से होने वाले घाटे की भरपाई किस हद तक कर पाते हैं.

राष्ट्रपति पुतिन: यूक्रे युद्ध

भारत और रूस के बीच आने वाले महीनों में संबंध किस तरह मज़बूत होते हैं, दोनों के बीच व्यापार असंतुलन कैसे दूर होता है, ये बहुत कुछ पुतिन के भारत दौरे पर निर्भर करता है. राष्ट्रपति पुतिन क़रीब 2 महीने के बाद यानी दिसंबर के पहले हफ़्ते में भारत के दौरे पर आने वाले हैं. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा होगा. पुतिन की इस यात्रा से तय हो जाएगा कि दोनों देशों की दोस्ती आगे किस तरह बढ़ती है.

