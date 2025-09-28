Advertisement
trendingNow12939706
Hindi Newsदुनिया

दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन, UNGA में रूसी विदेश मंत्री ने दी जानकारी; बोले- हमारे रिश्ते पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं

India-Russia Relations:  रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि दिसंबर में पुतिन की नई दिल्ली यात्रा की योजना बनाई जा रही है. भारत- रूस संबंधों पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारे पास एक बहुत व्यापक द्विपक्षीय एजेंडा है. रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को कोई खतरा नहीं है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Vladimir Putin: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि दिसंबर में पुतिन की नई दिल्ली यात्रा की योजना बनाई जा रही है. भारत- रूस संबंधों पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारे पास एक बहुत व्यापक द्विपक्षीय एजेंडा है जिसमें व्यापार, सैन्य, तकनीकी सहयोग, वित्त, मानवीय मामले, स्वास्थ्य सेवा, उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और निश्चित रूप से शंघाई सहयोग संगठन (SCO), ब्रिक्स और द्विपक्षीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ समन्वय शामिल है. उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में स्वयं निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है.

सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस वर्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करेंगे और मैं भारत का दौरा करूंगा. हमारे बीच नियमित आदान-प्रदान होता रहता है. मैं यह भी नहीं पूछ रहा कि हमारे व्यापारिक संबंधों, हमारे तेल का क्या होगा. मैं यह बात अपने भारतीय सहयोगियों से नहीं पूछ रहा. वे ये निर्णय स्वयं लेने में पूरी तरह सक्षम हैं. उन्होंने अपने समकक्ष जयशंकर की भी सराहना करते हुए कहा कि भारत में भी तुर्किए की तरह आत्मसम्मान है. 

 हमारी आर्थिक साझेदारी को US से कोई खतरा नहीं: लावरोव 

Add Zee News as a Preferred Source

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को कोई खतरा नहीं है. रूसी तेल आयात करने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का उत्तर देते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी खतरे में नहीं है. भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने साझेदार स्वयं चुनता है. यदि अमेरिका के पास भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को समृद्ध करने के प्रस्ताव हैं तो वे इसके लिए हमारे साथ शर्तों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं चाहे अमेरिका कुछ भी शर्तें रखे. लेकिन जब व्यापार, निवेश, आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और भारत और तीसरे देशों के बीच अन्य संबंधों की बात आती है तो यह ऐसी बात है जिस पर भारत केवल संबंधित देशों के साथ ही चर्चा करेगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

India-Russia Relations

Trending news

'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
;