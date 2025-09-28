दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन, UNGA में रूसी विदेश मंत्री ने दी जानकारी; बोले- हमारे रिश्ते पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं

Vladimir Putin: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि दिसंबर में पुतिन की नई दिल्ली यात्रा की योजना बनाई जा रही है. भारत- रूस संबंधों पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारे पास एक बहुत व्यापक द्विपक्षीय एजेंडा है जिसमें व्यापार, सैन्य, तकनीकी सहयोग, वित्त, मानवीय मामले, स्वास्थ्य सेवा, उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और निश्चित रूप से शंघाई सहयोग संगठन (SCO), ब्रिक्स और द्विपक्षीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ समन्वय शामिल है. उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में स्वयं निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है.

सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस वर्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करेंगे और मैं भारत का दौरा करूंगा. हमारे बीच नियमित आदान-प्रदान होता रहता है. मैं यह भी नहीं पूछ रहा कि हमारे व्यापारिक संबंधों, हमारे तेल का क्या होगा. मैं यह बात अपने भारतीय सहयोगियों से नहीं पूछ रहा. वे ये निर्णय स्वयं लेने में पूरी तरह सक्षम हैं. उन्होंने अपने समकक्ष जयशंकर की भी सराहना करते हुए कहा कि भारत में भी तुर्किए की तरह आत्मसम्मान है.

हमारी आर्थिक साझेदारी को US से कोई खतरा नहीं: लावरोव

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को कोई खतरा नहीं है. रूसी तेल आयात करने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का उत्तर देते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी खतरे में नहीं है. भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने साझेदार स्वयं चुनता है. यदि अमेरिका के पास भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को समृद्ध करने के प्रस्ताव हैं तो वे इसके लिए हमारे साथ शर्तों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं चाहे अमेरिका कुछ भी शर्तें रखे. लेकिन जब व्यापार, निवेश, आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और भारत और तीसरे देशों के बीच अन्य संबंधों की बात आती है तो यह ऐसी बात है जिस पर भारत केवल संबंधित देशों के साथ ही चर्चा करेगा.