क्या सच में 150 साल तक जी सकता है इंसान? दुनिया के दो ताकतवर नेताओं की बातचीत वायरल, क्या इसलिए नहीं छोड़ रहे कुर्सी
Advertisement
trendingNow12909229
Hindi Newsदुनिया

क्या सच में 150 साल तक जी सकता है इंसान? दुनिया के दो ताकतवर नेताओं की बातचीत वायरल, क्या इसलिए नहीं छोड़ रहे कुर्सी

Xi Jinping: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों 72 साल के हैं और अब तक पद छोड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई है. अब दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर पूरी दुनिया जमकर चर्चाएं हो रही हैं. दोनों के बीच बातचीत के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि उम्र बढ़ने के असर से कैसे बचा जाए?

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सच में 150 साल तक जी सकता है इंसान? दुनिया के दो ताकतवर नेताओं की बातचीत वायरल, क्या इसलिए नहीं छोड़ रहे कुर्सी

क्या कोई इंसान अमर हो सकता है?  हां-हां इंसान. ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि दुनिया के दो ताकतवर नेता कह रहे हैं. चीन की राजधानी बीजिंग में हुए एक सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐसी ही बातचीत हुई है, जो गलती से माइक में रिकॉर्ड हो गई. इस बातचीत में दोनों नेता इंसानों की उम्र बढ़ाने और अमर होने की संभावना पर चर्चा कर रहे थे. दोनों नेताओं ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) और मेडिकल टेक्नॉलजी की तरक्की से इंसान 150 साल से ज्यादा जी सकता है, यहां तक कि अमर भी हो सकता है. लेकिन क्या सच में मुमकिन है? चलिए जानते हैं.

क्या यह सच में मुमकिन है?

इंसानी बुढ़ापे (ageing) पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने AFP को बताया कि इनमें से कुछ दावे अभी हकीकत से कोसों दूर हैं. हालांकि, ये भी सच है कि आधुनिक रिसर्च लगातार यह समझने की कोशिश कर रही है कि इंसान क्यों बूढ़ा होता है और इसे रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं.

क्या इंसानों की उम्र की कोई सीमा है?

पुतिन और शी जिनपिंग दोनों 72 साल के हैं और अब तक पद छोड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि उम्र बढ़ने के असर से कैसे बचा जाए? पुतिन ने जिनपिंग से कहा कि 'बायोटेक्नोलॉजी के विकास की वजह से अंगों का लगातार ट्रांसप्लांट हो सकता है, लोग बूढ़े होने के बजाय जवान हो सकते हैं और शायद अमर भी बन जाएं.' इस पर चीनी राष्ट्रपति शी ने जवाब दिया कि कुछ भविष्यवाणियों के मुताबिक इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे उम्रदराज इंसान: 122 साल

हालांकि, ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है. वैज्ञानिकों में अभी तक इस बात पर भी सहमति नहीं बनी है कि इंसानी उम्र की कोई निश्चित सीमा है या नहीं. शेफील्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर इलारिया बेलन्टुओनो के मुताबिक, 'यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है.' पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन इंसानी उम्र का रिकॉर्ड नहीं टूटा है. जबकि, फ्रांस की जीन कैलमेंट अब तक सबसे ज्यादा उम्र (122 साल) तक जीने वाली इंसान रही हैं. उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी.

लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि यही उम्र की सीमा है. 2018 में साइंस जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, बहुत ज्यादा उम्र में मौत का खतरा एक लेवल पर स्थिर हो जाता है. यानी 115 साल के शख्स के लिए मौत का खतरा 105 साल के व्यक्ति जितना ही होता है. हालांकि, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत ज्यादा उम्र के आंकड़े हमेशा भरोसेमंद नहीं होते.

'अंग बलना आसान नहीं है'

बातचीत के दौरान पुतिन का कहना था कि अगर खराब अंगों को बार-बार बदला जाए तो लोग न सिर्फ मौत से बच सकते हैं, बल्कि जवान भी हो सकते हैं. लेकिन फ्रांस की लिली यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी और एजिंग प्रोफेसर एरिक बूलांजे ने इसे 'पूरी तरह पागलपन' बताया. उन्होंने कहा कि इसमें कई बड़ी मेडिकल समस्याएं हैं, जैसे हर बार नए अंग की जरूरत होना, बार-बार ऑपरेशन से शरीर को होने वाला गहरा नुकसान. साथ ही, इंसान केवल अंगों से नहीं बना है. शरीर में हड्डियां, चर्बी और कई और चीजें होती हैं, जो उम्र के साथ जटिल तरीके से मुतासिर होती हैं. इसलिए अंग बदलना कार के पुर्जे बदलने जैसा आसान नहीं है.

बढ़ती उम्र और नई रिसर्च 

हालांकि, हाल के रिसर्च से उम्मीद जगी है कि एक दिन इंसान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर पाएगा. एक्सपर्ट्स ने खासतौर पर एपिजेनेटिक्स नामक क्षेत्र पर ध्यान दिलाया है. आम तौर पर माना जाता है कि DNA में बदलाव उम्र बढ़ने का बड़ा कारण है, लेकिन एपिजेनेटिक्स यह देखता है कि जीन्स बिना DNA बदले ऑन या ऑफ कैसे होते हैं? वक्त के साथ यह प्रोसेस कमजोर हो जाती है, जिसे उम्र बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है जून में Aging Cell जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, रैपामाइसिन नाम की दवा एपिजेनेटिक उम्र पर असर डालती है और चूहों समेत कई जानवरों की उम्र बढ़ा चुकी है. लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि इंसानों पर भी यह असर करेगी. फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों को लंबी उम्र के काल्पनिक तरीकों पर कम और हेल्दी लाइफ जीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. जैसा कि बेलन्टुओनो ने कहा, 'हमें अच्छे स्वास्थ्य वाले साल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए.'

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Vladimir PutinXi Jinping

Trending news

चीन दौरे पर PM मोदी ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
;