क्या सच में 150 साल तक जी सकता है इंसान? दुनिया के दो ताकतवर नेताओं की बातचीत वायरल, क्या इसलिए नहीं छोड़ रहे कुर्सी

क्या कोई इंसान अमर हो सकता है? हां-हां इंसान. ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि दुनिया के दो ताकतवर नेता कह रहे हैं. चीन की राजधानी बीजिंग में हुए एक सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐसी ही बातचीत हुई है, जो गलती से माइक में रिकॉर्ड हो गई. इस बातचीत में दोनों नेता इंसानों की उम्र बढ़ाने और अमर होने की संभावना पर चर्चा कर रहे थे. दोनों नेताओं ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) और मेडिकल टेक्नॉलजी की तरक्की से इंसान 150 साल से ज्यादा जी सकता है, यहां तक कि अमर भी हो सकता है. लेकिन क्या सच में मुमकिन है? चलिए जानते हैं.

क्या यह सच में मुमकिन है?

इंसानी बुढ़ापे (ageing) पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने AFP को बताया कि इनमें से कुछ दावे अभी हकीकत से कोसों दूर हैं. हालांकि, ये भी सच है कि आधुनिक रिसर्च लगातार यह समझने की कोशिश कर रही है कि इंसान क्यों बूढ़ा होता है और इसे रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं.

क्या इंसानों की उम्र की कोई सीमा है?

पुतिन और शी जिनपिंग दोनों 72 साल के हैं और अब तक पद छोड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि उम्र बढ़ने के असर से कैसे बचा जाए? पुतिन ने जिनपिंग से कहा कि 'बायोटेक्नोलॉजी के विकास की वजह से अंगों का लगातार ट्रांसप्लांट हो सकता है, लोग बूढ़े होने के बजाय जवान हो सकते हैं और शायद अमर भी बन जाएं.' इस पर चीनी राष्ट्रपति शी ने जवाब दिया कि कुछ भविष्यवाणियों के मुताबिक इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है.

सबसे उम्रदराज इंसान: 122 साल

हालांकि, ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है. वैज्ञानिकों में अभी तक इस बात पर भी सहमति नहीं बनी है कि इंसानी उम्र की कोई निश्चित सीमा है या नहीं. शेफील्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर इलारिया बेलन्टुओनो के मुताबिक, 'यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है.' पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन इंसानी उम्र का रिकॉर्ड नहीं टूटा है. जबकि, फ्रांस की जीन कैलमेंट अब तक सबसे ज्यादा उम्र (122 साल) तक जीने वाली इंसान रही हैं. उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी.

लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि यही उम्र की सीमा है. 2018 में साइंस जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, बहुत ज्यादा उम्र में मौत का खतरा एक लेवल पर स्थिर हो जाता है. यानी 115 साल के शख्स के लिए मौत का खतरा 105 साल के व्यक्ति जितना ही होता है. हालांकि, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत ज्यादा उम्र के आंकड़े हमेशा भरोसेमंद नहीं होते.

'अंग बलना आसान नहीं है'

बातचीत के दौरान पुतिन का कहना था कि अगर खराब अंगों को बार-बार बदला जाए तो लोग न सिर्फ मौत से बच सकते हैं, बल्कि जवान भी हो सकते हैं. लेकिन फ्रांस की लिली यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी और एजिंग प्रोफेसर एरिक बूलांजे ने इसे 'पूरी तरह पागलपन' बताया. उन्होंने कहा कि इसमें कई बड़ी मेडिकल समस्याएं हैं, जैसे हर बार नए अंग की जरूरत होना, बार-बार ऑपरेशन से शरीर को होने वाला गहरा नुकसान. साथ ही, इंसान केवल अंगों से नहीं बना है. शरीर में हड्डियां, चर्बी और कई और चीजें होती हैं, जो उम्र के साथ जटिल तरीके से मुतासिर होती हैं. इसलिए अंग बदलना कार के पुर्जे बदलने जैसा आसान नहीं है.

बढ़ती उम्र और नई रिसर्च

हालांकि, हाल के रिसर्च से उम्मीद जगी है कि एक दिन इंसान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर पाएगा. एक्सपर्ट्स ने खासतौर पर एपिजेनेटिक्स नामक क्षेत्र पर ध्यान दिलाया है. आम तौर पर माना जाता है कि DNA में बदलाव उम्र बढ़ने का बड़ा कारण है, लेकिन एपिजेनेटिक्स यह देखता है कि जीन्स बिना DNA बदले ऑन या ऑफ कैसे होते हैं? वक्त के साथ यह प्रोसेस कमजोर हो जाती है, जिसे उम्र बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है जून में Aging Cell जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, रैपामाइसिन नाम की दवा एपिजेनेटिक उम्र पर असर डालती है और चूहों समेत कई जानवरों की उम्र बढ़ा चुकी है. लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि इंसानों पर भी यह असर करेगी. फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों को लंबी उम्र के काल्पनिक तरीकों पर कम और हेल्दी लाइफ जीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. जैसा कि बेलन्टुओनो ने कहा, 'हमें अच्छे स्वास्थ्य वाले साल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए.'