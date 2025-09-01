गोलियों की बौछार- केमिकल अटैक तक का नहीं होगा असर... पुतिन के साथ जिस कार में PM मोदी ने किया सफर, ट्रंप के 'बीस्ट' से कितना बेहतर?

Putin's Aurus Senat Limousine Car: चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया. इस दौरे का आखिरी पड़ाव रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बाइलेट्रल बातचीत थी, जो करीब 40 मिनट तक चली. लेकिन दोनों नेताओं की इस वार्ता से पहले की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. पीएम मोदी सोमवार (1 सितंबर) को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके खास गाड़ी में कार सफर करते हुए नजर आए. चलिए इस कार की खासियत जानते हैं.

पुतिन की ऑरस सीनेट में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने मोदी ने ये तस्वीर खुद शेयर की. पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल तक साथ-साथ गए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है.' रूसी राष्ट्रपति ऑरस सीनेट लिमोजीन ( Aurus Senat limousine ) में सफर करते हैं. यहां Au का मतलब है 'ऑरम', जिसका लैटिन में अर्थ है गोल्ड यानी सोना. और Rus का मतलब है रूस. खास बात यह है कि इस कार को 2018 में पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पेश किया गया था. इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति पुरानी मर्सिडीज-बेंज S600 गार्ड पुलमैन में सफर करते थे.

ऑरस सीनेट लिमोजीन का निर्माण रूसी ऑरस मोटर्स द्वारा किया गया है. ये विशेष वाहन रोल्स-रॉयस और बेंटले का मिश्रण है, जो स्थायित्व और विलासिता का एक अद्भुत नमूना है. इसी वजह से इस कार को रूसी रोल्स-रॉयस भी कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

'पहियों पर चलने वाला किला': पुतिन की कार की खासियतें

ऑरस सीनेट लिमोजीन को ऑरस मोटर्स ने बनाई है और रूस की 'कोर्टेज' लग्जरी कार सीरीज का हिस्सा है. जबकि इसे रूसी कंपनी कॉर्टेज को NAMI ने डिजाइन किया है. इस कार की सबसे बड़ी ये खासियत है कि कार गोलियों और ग्रेनेड हमलों को भी झेल सकती है. इसके टायर सपाट होने पर भी चल सकते हैं और शीशे करीब 6 सेमी मोटे हैं. इसमें एक इमरजेंसी गेट भी हैं और इसे रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के मानकों के अनुसार बनाया गया है. इसलिए इस कार को रूस का 'पहियों पर चलने वाला किला'भी कहा जाता है.

इतना ही नहीं, पुतिन की कार अतिरिक्त ऑक्सीजन के साथ रासायनिक हमले से भी बच सकती है.

डोनाल्ड ट्रंप की कार 'The Beast' बनाम ऑरस सीनेट लिमोजीन

ऑरस सीनेट लिमोजीन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार 'The Beast' में बेहद अलग है. इसमें बैठना एक खास Privilage है, जिसे पहले सिर्फ उनके करीबी सहयोगियों को ही मिला है. यह इसलिए भी खास है क्योंकि कार में बैठे दो नेताओं के बीच हुई बातचीत का कोई भी तीसरा शख्स जान नहीं सकता.

The Beast को US सीक्रेट सर्विस ने खासतौर से डिजाइन किया है. इसके कई कॉपियां हैं, जिन्हें सीक्रेट सर्विस मुख्यालय की बेसमेंट में 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है. यह कार बुलेटप्रूफ और बम-प्रतिरोधी है, सालों की कड़ी सेवा के लिए तैयार है और किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना कर सकती है.

इसके अलावा पुतिन की Aurus Senat मुख्य रूप से लग्जरी, सुरक्षा और गति को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ट्रंप की The Beast पूरी तरह से सुरक्षा और गति पर केंद्रित है और सिर्फ ट्रंप ही इस कार का इस्तेमाल कर सकते हैं.