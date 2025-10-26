14000 किलोमीटर तक अचूक निशाना... पुतिन ने दुनिया को दिखाई Burevestnik न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल

Russia Tests Burevestnik Nuclear Cruise Missile: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार (26 अक्टूबर) को एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा देने वाला दावा किया. पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अपनी Burevestnik न्यूक्लियर-पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है. पुतिन के अनुसार, यह मिसाइल 14 हजार किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को आसानी से भेद सकती है. इस मिसाइल की एक और क्षमता बताई है कि ये मिसाइल अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है. पुतिन ने अपने इस दावे के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त संदेश भी दिया है.

पुतिन ने कहा कि Burevestnik रूस की रणनीतिक क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और यह तकनीक भविष्य की परमाणु रक्षा अवधारणाओं को बदल देगी. हालांकि, पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ इस दावे को लेकर संशय में हैं. उनका कहना है कि इस मिसाइल की रेंज और क्षमता के प्रमाण अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. यह मिसाइल पहले भी रूस की सुपर वेपन परियोजनाओं में शामिल रही है, जिसे पुतिन ने 2018 में पहली बार पेश किया था. अब देखने वाली बात ये है कि क्या इस मिसाइल का सफल परीक्षण रूस की सामरिक ताकत के बढ़ाएगी या फिर ये सिर्फ एक सियासी संदेश देने की कोशिश है?

आखिर क्या है Burevestnik न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल?

रूस की Burevestnik क्रूज मिसाइल का कोड नेम 9M730 है. इसका मतलब होता है 'स्टॉर्म पेट्रल' यानी तूफानी पक्षी. यह जमीन से लांच की जाने वाली, बेहद नीची ऊँचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है, जो न सिर्फ परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है, बल्कि खुद भी न्यूक्लियर पावर्ड है. नाटो (NATO) इसे SSC-X-9 Skyfall के नाम से जानता है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहली बार मार्च 2018 में खुलासा किया था. तब से पुतिन लगातार यह दावा करते आए हैं कि Burevestnik की रेंज 'असीमित' है और यह किसी भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निष्प्रभावी कर सकती है.

वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स को पुतिन के दावे पर संदेह

हालांकि, पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ इस दावे को लेकर संदेह जताते रहे हैं. उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह मिसाइल रूस की मौजूदा परमाणु क्षमताओं में कोई वास्तविक रणनीतिक बढ़त देती है या नहीं. साथ ही विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की न्यूक्लियर-पावर्ड मिसाइल उड़ान के दौरान विकिरण (radiation) फैलाने का खतरा भी पैदा कर सकती है, जो पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिए जोखिमपूर्ण है. इस तरह, Burevestnik फिलहाल रूस की 'सुपर वेपन' रणनीति का प्रतीक तो बन गई है लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता और सुरक्षा पर सवाल अभी भी बने हुए हैं.

रूस का Burevestnik Nuclear Cruise Missile टेस्ट और पुतिन का दावा

रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी और जनरल स्टाफ प्रमुख वैलेरी जेरासिमोव ने दावा किया है कि रूस ने 21 अक्टूबर को अपनी Burevestnik न्यूक्लियर-पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया. जेरासिमोव के अनुसार, यह मिसाइल लगभग 14,000 किलोमीटर (8,700 मील) तक गई और करीब 15 घंटे तक हवा में रही. उन्होंने बताया कि यह मिसाइल पूरी तरह न्यूक्लियर ऊर्जा से संचालित थी और किसी भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने में सक्षम है. जेरासिमोव ने कहा कि Burevestnik की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 'अनलिमिटेड रेंज' है, जो इसे दुनिया की किसी भी क्रूज मिसाइल से अलग बनाती है.

