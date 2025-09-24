रूसी तेल खरीदकर हो रही फंडिंग, जेलेंस्‍की ने ट्रंप के दावे से उलट कहा- भारत जंग में हमारे साथ
Advertisement
trendingNow12934634
Hindi Newsदुनिया

रूसी तेल खरीदकर हो रही फंडिंग, जेलेंस्‍की ने ट्रंप के दावे से उलट कहा- भारत जंग में हमारे साथ

Zelensky On India: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत का अधिकतर समर्थन यूक्रेन की तरफ है. यह बयान ट्रंप की टिप्पणी के बिल्कुल विपरीत है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 24, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूसी तेल खरीदकर हो रही फंडिंग, जेलेंस्‍की ने ट्रंप के दावे से उलट कहा- भारत जंग में हमारे साथ

Russia-Ukraine War: एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदकर रूस-यूक्रेन जंग को फंड करने की बात कह रहे हैं तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ट्रंप की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत अधिकतौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा है. जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को लेकर भारत यूक्रेन के साथ खड़ा है भले ही एनर्जी को लेकर कुछ समस्याएं आई हों. बता दें कि जेलेंस्की का यह बयान ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारत-चीन को रूस-यूक्रेन जंग का 'प्राइमरी फंडर्स' बताया है. 

'यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए...' 

फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा,' मुझे लगता है कि भारत हमारे साथ है. हमारे पास एनर्जी को लेकर कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे मैनेज कर सकते हैं. यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए. हमें भारतीयों से अलग नहीं होना चाहिए.'

जेलेंस्की ने आगे कहा,' यूरोपियंस भारत के साथ मजबूत और करीबी रिश्ते बना रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें भारत को अलग न करने के लिए सबकुछ करना होगा इससे वे रूसी एनर्जी सेक्टर पर अपना बर्तव बदलेंगे. मुझे पूरा विश्वास है.'  

ये भी पढ़ें- रूसी तेल खरीदकर भारत-चीन कर रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिंग? UNGA में ट्रंप ने लगाया आरोप

चीन पर क्या बोले जेलेंस्की? 

जेलेंस्की ने आगे कहा,' चीन के साथ यह और भी कठिन है, क्योंकि आज रूस का समर्थन न करना उनके हित में नहीं है.' उन्होंने जंग के समाधान तक यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ट्रंप की प्रशंसा भी की. उन्होंने कहा,' ट्रंप ने दिखाया कि वह अंत तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहते हैं. इसलिए अब हम समझते हैं कि हम इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तैयार हैं. वह ऐसा चाहते हैं. मैं ऐसा चाहता हूं और हमारे लोग भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन वह समझते हैं कि पुतिन ऐसा नहीं चाहते.'  

ये भी पढ़ें- UN के इस एक फैसले से धरा रह जाएगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन यूरोपीय देशों की बड़ी चाल  

'पुतिन जानते हैं कि वह जीत नहीं रहे...' 

जेलेंस्की ने आगे कहा,' मुझे जिस बात ने बेहद सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया वह है ट्रंप और अमेरिका का यह स्पष्ट संदेश कि युद्ध समाप्त होने तक वे हमारे साथ खड़े रहेंगे.' उन्होंने इसकी तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से करते हुए कहा,' पुतिन जानते हैं कि वह जीत नहीं रहे हैं, फिर भी वह सभी से कहते हैं कि वह जीत रहे हैं.'  

FAQ 

ट्रंप ने भारत को लेकर क्या कहा?  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध को वित्तपोषित करने वाले मुख्य देश हैं. 

जेलेंस्की ने ट्रंप के बयान पर क्या कहा?

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत अधिकतर यूक्रेन के साथ खड़ा है, भले ही ऊर्जा को लेकर कुछ समस्याएं आई हो.  जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए और भारत को अलग नहीं करना चाहिए. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
;