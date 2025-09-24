Russia-Ukraine War: एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदकर रूस-यूक्रेन जंग को फंड करने की बात कह रहे हैं तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ट्रंप की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत अधिकतौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा है. जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को लेकर भारत यूक्रेन के साथ खड़ा है भले ही एनर्जी को लेकर कुछ समस्याएं आई हों. बता दें कि जेलेंस्की का यह बयान ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारत-चीन को रूस-यूक्रेन जंग का 'प्राइमरी फंडर्स' बताया है.

'यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए...'

फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा,' मुझे लगता है कि भारत हमारे साथ है. हमारे पास एनर्जी को लेकर कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे मैनेज कर सकते हैं. यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए. हमें भारतीयों से अलग नहीं होना चाहिए.'

Journalist: India and China are contributing to the Ukraine war Add Zee News as a Preferred Source President Zelensky: No, India is mostly on our side. We do have problems on energy but those can be managed. Europe must build strong ties with India. We must not withdraw from the Indians. pic.twitter.com/8MFSt53Xnz — Shashank Mattoo (@MattooShashank) September 24, 2025

जेलेंस्की ने आगे कहा,' यूरोपियंस भारत के साथ मजबूत और करीबी रिश्ते बना रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें भारत को अलग न करने के लिए सबकुछ करना होगा इससे वे रूसी एनर्जी सेक्टर पर अपना बर्तव बदलेंगे. मुझे पूरा विश्वास है.'

चीन पर क्या बोले जेलेंस्की?

जेलेंस्की ने आगे कहा,' चीन के साथ यह और भी कठिन है, क्योंकि आज रूस का समर्थन न करना उनके हित में नहीं है.' उन्होंने जंग के समाधान तक यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ट्रंप की प्रशंसा भी की. उन्होंने कहा,' ट्रंप ने दिखाया कि वह अंत तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहते हैं. इसलिए अब हम समझते हैं कि हम इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तैयार हैं. वह ऐसा चाहते हैं. मैं ऐसा चाहता हूं और हमारे लोग भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन वह समझते हैं कि पुतिन ऐसा नहीं चाहते.'

'पुतिन जानते हैं कि वह जीत नहीं रहे...'

जेलेंस्की ने आगे कहा,' मुझे जिस बात ने बेहद सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया वह है ट्रंप और अमेरिका का यह स्पष्ट संदेश कि युद्ध समाप्त होने तक वे हमारे साथ खड़े रहेंगे.' उन्होंने इसकी तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से करते हुए कहा,' पुतिन जानते हैं कि वह जीत नहीं रहे हैं, फिर भी वह सभी से कहते हैं कि वह जीत रहे हैं.'

FAQ

ट्रंप ने भारत को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध को वित्तपोषित करने वाले मुख्य देश हैं.

जेलेंस्की ने ट्रंप के बयान पर क्या कहा?

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत अधिकतर यूक्रेन के साथ खड़ा है, भले ही ऊर्जा को लेकर कुछ समस्याएं आई हो. जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए और भारत को अलग नहीं करना चाहिए.