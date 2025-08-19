मेलानिया से गदगद हुए जेलेंस्की, इस बात पर जताया आभार, ट्रंप के हाथों भिजवाई चिट्ठी

Zelenskyy-Trump Meeting: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने एक शांति पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने युद्ध से पीड़ित यूक्रेनी बच्चों के लिए सुरक्षा की अपील की थी. अब इस पत्र को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मेलानिया को धन्यवाद किया है. सोमवार 18 अगस्त 2025 को ट्रंप के साथ अपनी बैठक की शुरुआत उन्होंने इसी से की. उन्होंने ट्रंप से कहा कि मैं और मेरी पत्नी ओलेना जेलेंस्का अमेरिका की फर्स्ट लेडी के पत्र से बहुत प्रभावित हुए हैं. इसके बाद जेलेंस्की ने ट्रंप को मेलानिया के लिए एक पत्र दिया.

जेलेंस्की ने मेलानिया को किया धन्यवाद

जेलेंस्की ने 'X' पर लिखा,' मैं इस युद्ध के सबसे दर्दनाक और कठिन मुद्दों में से एक रूस द्वारा यूक्रेनी बच्चों के अपहरण पर ध्यान देने के लिए मेलानिया ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. हम उनकी संवेदना और पुतिन को लिखे उनके पत्र के लिए तहे दिल से आभारी हैं.'

I want to thank @FLOTUS Melania Trump for her attention to one of the most painful and difficult issues of this war – the abduction of Ukrainian children by Russia. We deeply appreciate her compassion and her letter to Putin. This issue lies at the heart of the war’s… https://t.co/DHiGcUGydO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

उन्होंने आगे लिखा,'यह मुद्दा युद्ध की मानवीय त्रासदी के केंद्र में है. कम से कम 20,000 बच्चों को हमसे छीन लिया गया है. मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का का आभार पत्र मेलानिया तक पहुंचाने का अनुरोध किया है. मेलानिया की आवाज मायने रखती है और इस विषय को मजबूती देती है.'

'हम हर बच्चे को घर वापस लाने के लिए...'

जेलेंस्की ने लिखा,' हम हर बच्चे को घर वापस लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं. यही बात हमारे युद्धबंदियों और नागरिकों पर भी लागू होती है, जो रूस में सालों से कुछ तो 2014 से बेहद कठोर परिस्थितियों में रखे गए हैं. हजारों लोगों को रिहा किया जाना है. यह शांति स्थापित करने का एक हिस्सा है. हम सबके लिए सब प्रारूप में युद्धबंदियों की अदला-बदली पर एक समझौते की दिशा में काम करेंगे और हमें ऐसे मजबूत दोस्तों का शुक्रिया अदा करना है, जो हमारी मदद करते हैं.' बता दें कि 15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई थी. मेलानिया ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति के लिए एक विशेष पत्र भेजा था. इस पत्र में उन्होंने यूक्रेन के अपहरण किए गए बच्चों की सुरक्षा और शांति की मांग की थी.

ट्रंप-जेलेंस्की की बैठक

सोमवार को हुई बैठक के बाद ट्रंप और जेलेंस्की ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस आए यूरोपीय नेताओं के एक बड़े समूह से मिलने के बाद वह पुतिन को फोन करने की योजना बना रहे हैं. यूरोपीय नेताओं में NATO महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शामिल थे. (इनपुट- IANS)

FAQ

मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को पत्र क्यों लिखा?

मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को पत्र लिखकर यूक्रेन युद्ध में पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और शांति की अपील की.

जेलेंस्की ने मेलानिया ट्रंप को क्यों धन्यवाद दिया?

जेलेंस्की ने मेलानिया ट्रंप को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने यूक्रेनी बच्चों के अपहरण के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया और उनकी सुरक्षा की अपील की.

यूक्रेन और रूस के बीच क्या स्थिति है?

यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में बच्चों को रूस ले जाया गया है.