यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी का इस्तीफा, घर में पड़ी रेड, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे

Volodymyr Zelensky's chief of staff resigns: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ, एंड्री यरमक (Andriy Yermak) के इस्तीफे का ऐलान किया. ऐसा तब हुआ जब यूक्रेन की एंटी-करप्शन एजेंसियों ने यरमक के कीव अपार्टमेंट पर छापा मारा. हालांकि यरमक पर ऑफिशियली कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगा है, लेकिन ये जांच यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर में 100 मिलियन डॉलर के बढ़ते गबन स्कैंडल का हिस्सा है, जिसने सरकार को परेशान कर दिया है और उसकी इंटरनेशनल इमेज को कमजोर कर दिया है.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे इस्तीफे

इस स्कैंडल की वजह से पहले ही 2 मंत्रियों को नौकरी से निकाला जा चुका है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) के पुराने बिजनेस पार्टनर में से एक, तैमूर मिंडिच (Timur Mindich) देश छोड़कर भाग गया है.

कौन हैं एंड्री यरमक?

54 साल के यरमक, रूस के बड़े पैमाने पर हमले के दौरान जेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार रहे हैं और हाल ही में उन्होंने U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ शांति प्लान के लिए नए सिरे से कोशिश से जुड़ी बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी. उनका जाना कीव (Kyiv) के लिए एक बड़ा झटका है, ऐसे समय में जब यूक्रेन (Ukraine) यूएस के नेतृत्व वाले पीस प्लान के ड्राफ्ट को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे मॉस्को के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है. जेलेंस्की ने देश को चेतावनी दी कि अंदरूनी फूट यूक्रेन के भविष्य के लिए खतरा बन सकती है, और उन्होंने भारी डिप्लोमैटिक और मिलिट्री दबाव के बीच एकता की अपील की.

इस्तीफे की टाइमिंग

ये इस्तीफा सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के कीव (Kyiv) और मॉस्को (Moscow) दौरे से पहले आया है, क्योंकि रूस डोनबास (Donbas) से यूक्रेन (Ukraine) की पूरी वापसी समेत बड़े इलाके में छूट की मांग कर रहा है. पुतिन ने दोहराया कि अगर जरूरी हुआ तो रूस ताकत के दम पर अपने मकसद पूरे करेगा. अमेरिका के दबाव के बावजूद, यरमक ने पद छोड़ने से पहले जोर दिया कि जब तक जेलेंस्की प्रेसिडेंट रहेंगे, यूक्रेन कोई इलाका नहीं छोड़ेगा. जेलेंस्की ने कहा कि यरमक की जगह किसी और को लाने पर तुरंत बातचीत शुरू होगी, और इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान अंदरूनी लड़ाई का जोखिम नहीं उठा सकता.