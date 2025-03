जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE थी, अचानक इस देश के राष्ट्रपति ने कर दिया फोन, देखिए आगे क्या हुआ

Ukraine Russia War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. वहीं, अमेरिका सीजफायर को लेकर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई.

इसके एक दिन बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप से करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत की. इस चर्चा में सीजफायर और रूस-यूक्रेन जंग को रोकने के तरीकों पर विचार किया गया. इसी बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति के LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से फोन घंटी बजी. इसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि आखिर वो कौन शख्स थे, जिन्हें जेलेंस्की ने कुछ देर बाद फोन करने की बात कही.

Zelensky tells Macron to WAIT for call during his chat with journalists

'Can I be back in some minutes, in 15-20 minutes?'

Explains he chats with French Prez on average once per day https://t.co/XinIHFeSNC pic.twitter.com/uxjPCrXcT3

