Russia-Ukraine War: ब्रिटेन के PM जॉनसन ने जेलेंस्की के साथ बनाया एक्शन प्लान, अब इस बात पर होगा फोकस

Boris Johnson discusses to Zelensky about Mariupol Evacuation plan: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Jhonson) ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) के साथ बातचीत में यूक्रेन के शहर मारियुपोल (Mariupol) से लोगों को सुरक्षित निकालने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास की प्रगति पर चर्चा की. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी हालिया बयान में कहा गया है कि इस पूरी बातचीत के दौरान जॉनसन ने यूक्रेन (Ukraine) को ब्रिटेन (UK) की लगातार 'आर्थिक और मानवीय सहायता' (Economical and Humanitarian assistance) भी मुहैया करवाने का भरोसा दिलाया है.

सरकार का बयान

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के अधिकारियों के मुताबिक अभी इस तटीय शहर में करीब एक लाख सिविलियंस फंसे हैं. उनमें से बहुत से लोगों के पास दो वक्त के खाने का इंतजाम तक नहीं है. ऐसे में युद्ध विराम जैसा कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ताकि इन लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंचाने के साथ उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. यूक्रेन सरकार के मुताबिक पूर्व सोवियत संघ के दौर में बने स्टील प्लांट में ही अकेले करीब एक हजार लोग मौजूद हैं.

पुतिन की कोशिश करेंगे नाकाम: ब्रिटेन

जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री यह देखते हुए कि यूक्रेन के निवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वह यूक्रेन को मजबूत करने के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को विफल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रतिबद्ध हैं.' इस बयान में ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन, यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण देने के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करना जारी रखेगा.

