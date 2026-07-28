रूस-यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी नेता वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते दिनों रूस पर आरोप लगाया था कि वह मिडिल ईस्‍ट में अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान को सहयोग दे रहा है. उन्‍होंने मॉस्‍को पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की सुविधाओं पर हमले करने में मदद के लिए ईरान को सैटेलाइट से मिली जानकारियां दे रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि मॉस्को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है.