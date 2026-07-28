रूस-यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी नेता वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते दिनों रूस पर आरोप लगाया था कि वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान को सहयोग दे रहा है. उन्होंने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की सुविधाओं पर हमले करने में मदद के लिए ईरान को सैटेलाइट से मिली जानकारियां दे रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि मॉस्को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है.
यूक्रेनी राष्ट्रपति के दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग यदि रूस की तरफ से रहा भी है तो वो बेअसर ही रहा है. उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति के हालिया आरोपों के बारे में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से पूछेंगे.
ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में दोहराया कि संघर्ष में वाशिंगटन का दबदबा कायम करने के लिए अमेरिका ने ईरान की बुरी तरह से कमर तोड़ दी है. उन्होंने दावा किया कि यदि जेलेंस्की की बात मान भी लें कि रूस की मदद मिली है तो भी इस्लामिक रिपब्लिक हार रहा है. हालांकि ट्रंप ने कहा, 'हम पता लगाएंगे कि क्या यह सच है. मैं इस बारे में पुतिन से पूछूंगा. हम पता लगा लेंगे?
उन्होंने कहा, 'इसका कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसे (ईरान को) बुरी तरह से हरा दिया है...हो सकता है कि वे समर्थन दे रहे हों, लेकिन अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि उनके (ईरान के) पास कोई सेना नहीं है, कोई वायु सेना नहीं है, कोई नौसेना नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है.'
वेनेजुएला का दिया हवाला
अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए रूसी मदद को बेअसर बताया. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के पास सारी रूसी मशीनरी थी. ट्रंप ने आगे कहा, 'उन्होंने (रूस ने) वेनेजुएला को बहुत सारे उपकरण दिए. वेनेजुएला के पास सारा रूसी उपकरण था. उसका क्या नतीजा निकला? कुछ खास नहीं.'
मॉस्को के खिलाफ जेलेंस्की के दावे से असहमति जताते हुए, ट्रंप ने मजाक में कहा कि अगर कोई रूसी समर्थन है भी तो वह बेअसर रहा है.
ट्रंप का जवाब ऐसे वक्त आया है जब इससे पहले जेलेंस्की ने X पर अमेरिका को आगाह करते हुए कहा था कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस की सक्रिय सैटेलाइट निगरानी का पता लगाया है. उन्होंने कहा कि यह जानकारी बाद में ईरान को दी जाती है.
जेलेंस्की ने कहा, 'मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को निर्देश दूंगा कि वे ईरान की सरकार को रूस से मिल रही नई मदद के बारे में हमारे सहयोगियों के साथ जानकारी साझा करें. इस महीने की शुरुआत से हमने खाड़ी देशों और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूस की सक्रिय सैटेलाइट निगरानी देखी है. ये तस्वीरें बाद में ईरान के साथ शेयर की जाती हैं'
रूसी इंटेलिजेंस द्वारा जानकारी जुटाने और ईरान की सैन्य कार्रवाई के बीच सीधा संबंध बताते हुए यूक्रेनी नेता ने कहा कि 'इन जगहों की रूसी सैटेलाइट तस्वीरों और ईरान के हमलों के बीच स्पष्ट संबंध है - हमले से पहले तैयारी के दौरान और हमले के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए भी.' जेलेंस्की ने बताया कि सिर्फ 19 और 20 जुलाई को रूसी सैटेलाइट ने क्षेत्र के चार एयर बेस पर ध्यान केंद्रित किया -दो बहरीन में, एक जॉर्डन में और एक कुवैत में.