Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ईरान को अमेरिकी बेसों पर हमले के लिए क्‍या सपोर्ट दे रहा रूस? डोनाल्‍ड ट्रंप ने दिया ये जवाब

ईरान को अमेरिकी बेसों पर हमले के लिए क्‍या सपोर्ट दे रहा रूस? डोनाल्‍ड ट्रंप ने दिया ये जवाब

रूस-यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी नेता वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते दिनों रूस पर आरोप लगाया था कि वह मिडिल ईस्‍ट में अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान को सहयोग दे रहा है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 28, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:26 AM IST
ईरान को अमेरिकी बेसों पर हमले के लिए क्‍या सपोर्ट दे रहा रूस? डोनाल्‍ड ट्रंप ने दिया ये जवाब

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कितनी गंभीर है जूनियर NTR के कंधे में लगी चोट, पहले भी बदल चुके हैं लुक
Jr NTR10 min ago
2
Asim Munir12 min ago
3
thalapathy vijay29 min ago
4
Virat Kohli29 min ago
5
chhattisgarh news33 min ago