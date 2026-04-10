ईरान के शाहेद ड्रोन से थर-थर कांप रहे थे खाड़ी देश, अमेरिका के दोस्त यूक्रेन ने लाइव डेमो देकर पलट दी बाजी

Iran US War: अमेरिका-ईरान की जंग में घायल अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों के जख्मों पर मलहम लगा कर यूक्रेनी राष्ट्रपति अपने घर पहुंच गए हैं. यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की ने अपनी मिडिल ईस्ट यात्रा में जॉर्डन, तुर्किये, कतर, कुवैत और यूएई के नेताओं से मुलाकात करके अपने युद्ध अनुभव से उनको सुरक्षा घेरा देने का प्लान समझाया. ईरान के शाहेद ड्रोन का तोड़ अपने पास होने का भरोसा दिलाकर जेलेंस्की ने कतर में करोड़ों डॉलर के रक्षा समझौते का वॉर प्लान का बाकायदा डेमो देकर खाड़ी देशों में अपनी धाक जमा दी है. अब खाड़ी देशों को लग रहा है कि अमेरिका की दोस्ती की वजह से ईरान के सबसे खतरनाक शाहेड ड्रोन अब उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा.

खाड़ी देशों में जेलेंस्की की मार्केटिंग

यूक्रेन, दुनिया का एकलौता ऐसा देश है, जिसके पास ईरान के शाहेद ड्रोन को हवा में ही मिट्टी में मिला देने में महारथ हासिल है. ईरान जिस टेक्नीक से शाहेद ड्रोन को फुस्सी बम बना देता है, उसका डेमो दिखाकर यूक्रेन ने खाड़ी के शेखों और अमीरों का दिल जीत लिया है. जेलेंस्की ने बताया कि स्थानीय सर्दियों के सीजन में मॉस्को ने यूक्रेन के शहरों पर करीब 19,000 ड्रोन दागे. लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने 89% शाहेद ड्रोनों को दूर से उड़ाकर रूस का खूब पैसा बर्बाद किया है.

जेलेंस्की का बयान

जेलेंस्की ने कहा, 'हमने अपने सैन्य विशेषज्ञों को मिडिल ईस्ट भेजा, जिनमें इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर के एक्सपर्ट शामिल थे. हमने कुछ देशों को इंटरसेप्टर ड्रोनों के संचालन का तरीका दिखाया. हमने उन्हें लाइव डेमो देकर ईरान के शहेद ड्रोनों को नष्ट किया. ये काम हमने कई देशों में करके दिखाया, जो यूक्रेन को इंटरनेशनल प्लेयर बनाने की दिशा में सबसे अहम कामयाबी है. यह कोई प्रशिक्षण मिशन या अभ्यास नहीं था, बल्कि एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायता प्रदान करना था जो वास्तव में कारगर हो. जिन देशों ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए हमसे डील की, उन्हें हम कई मजबूत सुझाव देने में सक्षम रहे. इन सभी प्रयासों का बहुत सकारात्मक परिणाम निकला और यूक्रेन इसके लिए आभारी है.'

जेलेंस्की ने ये भी कहा, 'हमने जेट इंजन वाले ड्रोनों को भी मार गिराया. मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा संकेत है. हमने लाइव डेमो देकर दिखाया कि ईरान आप पर जिस शाहेद ड्रोन से हमला कर रहा है, उसने ये ड्रोन रूस को हमारे ऊपर हमला करने के लिए दिए थे. अब बस कुछ ही समय में हम जेट इंजन वाले ड्रोनों उड़ाने वाले इंटरसेप्टर ड्रोनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं.