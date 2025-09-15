इस गल्फ कंट्री में प्लॉट खरीदकर आप भी बन सकते हैं 'शेख'? सरकार ने विदेशियों के खोल दिए दरवाजे, जानें कैसे पूरा करें सपना
इस गल्फ कंट्री में प्लॉट खरीदकर आप भी बन सकते हैं 'शेख'? सरकार ने विदेशियों के खोल दिए दरवाजे, जानें कैसे पूरा करें सपना

How to acquire property in Oman: क्या आपका भी गल्फ कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदकर वहां बसने का सपना है. अगर ऐसा है तो आपके लिए शानदार मौका है. ओमान ने विदेशियों के लिए संपत्ति खरीदने के नियम बहुत आसान कर दिए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:12 PM IST
इस गल्फ कंट्री में प्लॉट खरीदकर आप भी बन सकते हैं 'शेख'? सरकार ने विदेशियों के खोल दिए दरवाजे, जानें कैसे पूरा करें सपना

How foreigners can buy property in Oman: अगर आप विदेश में संपत्ति खरीदकर किसी गल्फ कंट्री में बसना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. ओमान ने विदेशियों को अपने यहां संपत्ति हासिल करने के नियम-कायदे काफी आसान कर दिए हैं. कोई भी व्यक्ति, जो पैसे में ठीक-ठाक है और स्थानीय नियमों को पूरा करता है. वह ओमान में अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर रह सकता है या किराये पर चढ़ा सकता है. प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर बात पसंद न आए तो वह उसे बेच भी सकता है. आइए हम आपको बताते हैं कि आप ओमान में संपत्ति कैसे ले सकते हैं.

ओमान में 99 साल के लिए खरीद सकते हैं संपत्ति

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान में एक नियंत्रित कानूनी ढांचे के तहत कोई भी विदेशी नागरिक या कंपनी संपत्ति खरीद सकती है. इसके लिए ओमान ने कुछ विशेष क्षेत्र बनाए हैं, जिन्हें एकीकृत पर्यटन परिसर (ITC) कहा जाता है. वहां पर आप सरकारी लाइसेंस प्राप्त कुछ वाणिज्यिक इमारतों में प्रॉपर्टी ले सकते हैं. 

इस स्कीम के तहत आप जो भी संपत्ति खरीदते हैं, उस पर आपको 99 साल के लिए लीज मिल जाती है. यह अवधि खत्म होने के बाद आप उसका रिन्युअल भी करवा सकते हैं. खरीदी गई खाली जमीन पर चार साल के भीतर निर्माण शुरू करना अनिवार्य है वरना मंत्रालय आपसे जमीन वापस लेकर उसे नीलाम कर सकता है.

ओमान में प्रॉपर्टी लेने की क्या हैं नियम-शर्तें? 

ओमानी सरकार ने ITC स्कीम में अल मौज मस्कट, शांगरी-ला बार अल जस्साह रिसॉर्ट, मस्कट हिल्स, सराया बंदर जस्साह, सलाला बीच रिसॉर्ट, मस्कट बे और जेबेल सिफाह परियोजनाएं शामिल की हैं. इन प्रोजेक्ट्स में डेवलपर की ओर से रेडी की गई काइयां ओमानी या विदेशियों को बेची जा सकती हैं. 

Asia Weakest Country: एशिया का वो 'कमजोर' देश, जिसके पास नेवी है न एयरफोर्स; फिर भी भय खाता है चीन

अगर इतना जान लेने के बाद आप ओमान में प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो नियम-शर्तें भी जान लें. वहां पर संपत्ति लेने के लिए आवेदक की उम्र 23 वर्ष या अधिक होनी चाहिए. उसे कम से कम 2 साल तक ओमान में रहना चाहिए. वह जिस संपत्ति को खरीदना चाह रहा है, वह चार या अधिक मंजिलों वाली इमारत में होनी चाहिए. एक खरीदार केवल एक इकाई खरीद सकता है और किसी इमारत में 40% से अधिक इकाइयां विदेशियों के पास नहीं हो सकतीं.

कितने में बन सकते हैं ओमानी शेख?

ओमान की राजधानी मस्कट है, जहं पर अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां का न्यूनतम संपत्ति मूल्य 45,000 ओमानी रियाल है. जबकि दूसरे इलाकों में प्रॉपर्टी लेने पर 35,000 रियाल चुकाने होंगे. संपत्ति खरीदते समय एक योग्य ओमानी वकील की मदद लेना जरूरी है. इसके बिना प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. यह भी ध्यान रखें कि ओमान के मुसंदम, बुरैमी, धाहिरा, वुस्ता, लिवा, शिनास, मसीरा, जेबेल अख्दर, जेबेल शम्स जैसे सैन्य ठिकानों, पुरातात्विक स्थलों और कृषि भूमि क्षेत्रों में कोई भी विदेशी संपत्ति खरीद नहीं सकता. 

