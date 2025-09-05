सोशल मीडिया एक्स के जरिए करना चाहते हैं मोटी कमाई, प्रोडक्ट हेड ने बता दिया अमीर बनने का तरीका
Advertisement
trendingNow12910363
Hindi Newsदुनिया

सोशल मीडिया एक्स के जरिए करना चाहते हैं मोटी कमाई, प्रोडक्ट हेड ने बता दिया अमीर बनने का तरीका

Want to get rich on X: ज्योतिषी, CA या कोई और फील्ड सबके कंटेट क्रिएटर की कमाई का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से आता है. अभी तक इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब से कमाई कर रहे लोगों को रईस बनने के राह दिखाई है X के प्रोडक्ट हेड निकिता ने. उन्होंने जो तरीका बताया है आप भी उससे सीख लेकर कमाई कर सकते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया एक्स के जरिए करना चाहते हैं मोटी कमाई, प्रोडक्ट हेड ने बता दिया अमीर बनने का तरीका

Post daily for 6 months and X will promote you: मस्क अपने एक्स को एक्स्ट्रा मस्का मारकर 'Everything App' ऐप बनाने में बिजी हैं. वहीं उनके एक टॉप अफसर निकिता बियर ने लोगों को रईस बनने का मंत्र दिया है. एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने खुल्लम खुल्ला पूछा, क्या आप X पर अमीर बनना चाहते हैं? इसका जवाब भी प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने दिया. उन्होंने कहा आप छह महीने तक रोज़ाना पोस्ट करें और X आपको प्रमोट करेगा. आपकी रीच बढ़ेगी तो उसका फायदा आपको होगा. उन्होंने बताया कि यूजर्स इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं?

अमीर बनने का रोड मैम

दिलचस्प बात यह है कि इसमें मीम कॉइन के पीछे भागना या क्रिएटर से बड़ी कमाई की उम्मीद करना शामिल नहीं है. X की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमीर बनने का एक सीधा-सादा खाका साझा किया. उनका सुझाव ये कि अब आप झटपट हैक्स को भूल जाइए और किसी ऐसी चीज के एक्सपर्ट बनिए जिसे आप किसी और से बेहतर जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'अगर आप X पर अमीर बनना चाहते हैं, तो यह क्रिएटर रेवेन्यू या मीम कॉइन के जरिए नहीं होगा. किसी एक ऐसे विषय के बारे में सोचें जिसके बारे में आप दुनिया में किसी और से ज्यादा जानते हों. यह कुछ भी हो सकता है: प्लंबिंग का काम, मेन्सवियर एक्सपर्ट, भारतीय खाना, घूमना, फर्नीचर, सोशल ऐप्स, कुछ भी आप जिस चीज के एक्सपर्ट है उसके बारे में कुछ नया और अद्भुत पोस्ट कीजिए. 6 महीने तक लगातार कीजिए फिर देखिए.'

fallback

फायदा कैसे होगा?

बियर ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, '6 महीने तक लगातार कीजिए. ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट रणनीति है.' बियन ने अपने सुझाव में कहा, 'यूजर्स एक खास जगह बनाएं और एक ही क्षेत्र से जुड़े छोटे-छोटे कंटेंट लगातार धैर्य रखते हुए पोस्ट करें. इस रणनीति पर टिके रहें. अपने निर्धारित क्षेत्र में अपने अनुभव से चुनी गई एक अनपेक्षित जानकारी पोस्ट करें. उसे पांच वाक्यों से कम रखें. ऐसा छह महीने तक रोजाना करें और यकीन मानिए यहीं से आपका और बदल जाएगा बात दिलचस्प हो जाती है. जो लोग वास्तव में प्रतिबद्ध होंगे, उन्हें एक्स से ही कुछ अतिरिक्त मदद मिलेगी.

वादा-कमाई होगी ज्यादा

उन्होंने वादा किया, 'अगर आप इस पर टिके रहेंगे, तो हम खुद आपके अकाउंट का दूसरों के बीच प्रचार करेंगे कि हमारे किसी यूजर का दृष्टिकोण कितना आकर्षक है. हमारी इस अप्रोच से छह महीने तक कंटेट बनाइए. लगातार जानकारी हासिल करने यानी लेने और देने के बाद, आप अपने चुने हुए विषय में खुद को एक मुखर आवाज के रूप में स्थापित कर सकते हैं. अंत में, आपको उस विषय क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाएगा, और आप विज्ञापनों, अपने समय, या किसी भी चीज़ के लिए जो चाहें चार्ज कर सकते हैं. और कोई भी आपसे यह तरीका नहीं छीन पाएगा.'

इस्तेमाल करें... फिर विश्वास करें

बियर की सलाह ऐसे समय आई है, जब नई पीढ़ी के नए लोग पेशेवर कंटेट क्रिएटर बनने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं. कई सालों से इस प्लेटफार्म ने क्रिएटर फंड, विज्ञापन राजस्व विभाजन और ब्रांड साझेदारी योजनाओं को लटकाया है. यानी इस रणनीति के तहत एक्स पहले 6 महीने आपसे दबाकर काम कराएगा, इससे आपका एनलिसिस होगा उसके बाद आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बनकर अपना कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं या खुद कंटेट बनाकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकेंगे.

बियर का सुझाव कंटेट बनाने की सबसे पुरानी थ्योरी निरंतरता (consistency), विश्वसनीयता (credibility) और अलग पहचान बनाने पर बेस्ड है. किसी विषय का एक्सपर्ट बनकर छह महीने रोजाना पोस्ट करना छोटी उपलब्धि नहीं होगी. दरअसल स्पेसिफिक एक्सपर्ट बनना क्षणिक वायरल होने की तुलना में लंबे समय तक टिकने में अधिक कारगर होता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

xNikita Bier

Trending news

गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
;