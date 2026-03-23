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Hindi Newsदुनियातेहरान पर हमला करके उल्टा पड़ा ट्रंप का दांव, जंग के बीच करोड़ों डॉलर की कमाई करेगा ईरान? दुनिया पर और बढ़ेगा बोझ

तेहरान पर हमला करके उल्टा पड़ा ट्रंप का दांव, जंग के बीच करोड़ों डॉलर की कमाई करेगा ईरान? दुनिया पर और बढ़ेगा बोझ

US-Israeli vs Iran War: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज से 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का शुल्क लेने का फैसला किया है. ईरान का यह कदम अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच, वैश्विक शिपिंग के इस अहम रास्ते पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाने की कोशिश का हिस्सा है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:01 AM IST
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Hormuz Crisis Iran Earns Millions
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ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है. हालांकि ईरान भी चुप नहीं बैठा है वो लगातार इन हमलों का जवाब दे रहा है. एक तरफ जहां अमेरिका ईरान को तबाह करने के लिए बहुत पैसे खर्च कर रहा है तो वहीं ईरान ने आपदा में भी अवसर ढूंढते हुए फारस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करके मोटी कमाई शुरू कर दी है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज से 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का शुल्क लेने का फैसला किया है. ईरान का यह कदम अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच, वैश्विक शिपिंग के इस अहम रास्ते पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाने की कोशिश का हिस्सा है. 

ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और ईरानी सांसद अलाएद्दीन बोरुजेर्दी ने सरकारी प्रसारक 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) को बताया कि यह भारी शुल्क पहले ही लागू कर दिया गया है, जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को नियंत्रित करने के नए तरीके को दर्शाता है. बोरुजेर्दी के अनुसार, यह कदम दशकों बाद इस होर्मुज में एक नए संप्रभु शासन की शुरुआत को दिखाता है. बोरुजेर्दी ने कहा, 'होर्मुज स्ट्रेट के मध्य से गुजरने वाले कुछ जहाजों से पारगमन शुल्क के तौर पर 2 मिलियन डॉलर वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है.' 

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा शुल्क

ईरानी सांसद ने आगे कहा, 'अब चूंकि युद्ध में खर्च होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा करना होगा और होर्मुज सेंटर से गुजरने वाले जहाजों से पारगमन शुल्क लेना होगा.' उन्होंने दावा किया कि यह कदम इस्लामिक गणराज्य के अधिकार को दिखाता है. बोरुजेर्दी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले सप्ताह दी गई उस चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है. ट्रंप ने कहा था कि 'अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट मार्ग नहीं खोला तो अमेरिका उसके विभिन्न पावर प्लांटों को नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी!'

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ट्रंप की धमकी का ईरान ने दिया जवाब

ईरानी सांसद ने ट्रंप की धमकी का भी जिक्र किया और कहा कि इजरायल का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की पहुंच में होगा और इसे एक दिन में नष्ट किया जा सकता है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है और उन्होंने X पर तेहरान की पॉलिसी बताई. 

ईरानी राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा संदेश

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक्स पर लिखा, 'ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम एक इतिहास बनाने वाले देश की इच्छा के खिलाफ हताशा दिखाता है. धमकियां और आतंक हमारी एकता को और मजबूत करते हैं. होर्मुज स्ट्रेट उन लोगों को छोड़कर सभी के लिए खुला है जो हमारी जमीन पर हमला करते हैं. हम युद्ध के मैदान में खतरनाक खतरों का डटकर सामना करते हैं.'  

अगर हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद कर देंगे

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ट्रंप की धमकी पर अमल करते हुए उसके पावर प्लांट पर हमला करता है तो तेल और दूसरे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. तेहरान ने फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले होर्मुज स्ट्रेट को असल में बंद कर दिया है, जबकि अपने दुश्मनों के अलावा दूसरे देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते का दावा किया है. दुनिया भर की तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा इससे होकर गुजरता है, लेकिन जहाजों पर हमलों ने लगभग सभी टैंकर ट्रैफिक को रोक दिया है.

यह भी पढ़ेंःट्रंप ने किया 'ईरान की मौत' का ऐलान, तो भड़के उठे राष्ट्रपति पेशेकियान; कहा- धमकियां सिर्फ एकता को मजबूत करती हैं

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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