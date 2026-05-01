व्हाइट हाउस में फिर युद्ध की हलचल तेज? सेंट्रल कमांड ने ट्रंप के सामने रखे ईरान पर ‘फाइनल स्ट्राइक’ के विकल्प

Donald Trump Meeting with CENTCOM: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित 'आखिरी और निर्णायक हमले' के विकल्पों की जानकारी दी है. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग में ट्रंप को बताया कि अगर फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, तो अमेरिका एक छोटा, लेकिन बेहद ताकतवर हमलों का दौर चला सकता है.

इन हमलों का निशाना ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके बड़े अधिकारी (लीडरशिप) और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका 'डार्क ईगल' नाम की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है. यह मिसाइल करीब 2000 मील (करीब 3218 Km) दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को टारगेट कर सकती है. इसके अलावा, B-1B लांसर बॉम्बर्स की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है, जो भारी हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं.

ईरान ने भी दी दर्दनाक हमले धमकी

दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका बड़ी धमकी दी है. ईरान ने गुरुवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई बढ़ाता है, तो वह अमेरिकी ठिकानों पर 'लंबे और दर्दनाक हमले' करेगा. यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक योजना की समीक्षा करने वाले थे. इस योजना में ईरान पर छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमले करने का विकल्प शामिल बताए जा रहे हैं, ताकि उस पर दबाव बनाकर फिर से बातचीत की टेबल पर लाया जा सके.

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28 फरवरी को हमला, 8 अप्रैल को सीजफायर

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों पर हमला किया और होर्मुज को बंद कर दिया था. 8 अप्रैल को सीजफायर का ऐलान हुआ और 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया. बाद में ट्रंप ने बिना समय सीमा तय किए युद्धविराम को आगे बढ़ा दिया.