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छुपकर नहीं... सामने से देंगे जवाब! ईरान की ट्रंप को धमकी; तेल ठिकानों पर हुआ वार तो US को कर देंगे तबाह

Iran-US War: ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह अमेरिका और उसके सहयोगियों की ऊर्जा व IT संरचनाओं को निशाना बनाएगा. वहीं, अमेरिका संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है और क्षेत्र में सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है. बढ़ते तनाव से मध्य पूर्व में बड़े टकराव की आशंका और गहरा गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:33 PM IST
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छुपकर नहीं... सामने से देंगे जवाब! ईरान की ट्रंप को धमकी; तेल ठिकानों पर हुआ वार तो US को कर देंगे तबाह

Iran Warning To US: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. तेहरान ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके ऊर्जा और ईंधन क्षेत्रों पर कोई सैन्य हमला होता है, तो वह जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी और उसके सहयोगियों की ऊर्जा संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाएगा. यह बयान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से सामने आया, जिसमें ईरान के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने यह चेतावनी दी.

सिर्फ सैन्य नहीं, तकनीकी ढांचे भी होंगे निशाने पर

ईरानी सैन्य अधिकारी ने संकेत दिया कि जवाबी कार्रवाई केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें ऊर्जा, IT सिस्टम और जल शोधन (डिसेलिनेशन) जैसी नागरिक सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी हमले की स्थिति में दुश्मन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ढांचे ईरान के निशाने पर होंगे.

अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी रक्षा विभाग संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है. पेंटागन ने ईरान में जमीनी सैनिकों की तैनाती सहित कई रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने विभिन्न आपात स्थितियों के लिए तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं.

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लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से जमीनी सेना भेजने से इनकार किया है. ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर ऐसा होता, तो वह इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करते. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने भी कहा कि पेंटागन की तैयारियां केवल संभावित विकल्पों को खुला रखने के लिए हैं.

क्षेत्र में बढ़ाई जा रही सैन्य मौजूदगी

हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन, मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और ग्लोबल रिस्पांस फोर्स को तैयार रखा गया है. करीब 2200 मरीन सैनिकों को लेकर तीन नौसैनिक जहाज हाल ही में कैलिफोर्निया से रवाना हुए हैं, जबकि एक और टुकड़ी पहले से ही क्षेत्र की ओर बढ़ रही है.

ये भी पढ़ें: खेलने की उम्र में 'जंग' की ट्रेनिंग: जैश-लश्कर का नया चेहरा बेनकाब; 7-13 के बच्चों को बना रहे जिहादी

 सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी सेना ने संभावित संघर्ष की स्थिति में ईरानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को पकड़ने और हिरासत में लेने की योजना पर भी चर्चा की है. इन बैठकों में बंदियों को रखने के स्थान और प्रक्रिया को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है, जो संभावित जमीनी ऑपरेशन की ओर इशारा करती है. इस बीच आपको बता दें कि ईरान की चेतावनी और अमेरिका की सैन्य तैयारियों के बीच मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी और रणनीतिक गतिविधियां इस ओर संकेत देती हैं कि हालात और बिगड़ सकते हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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