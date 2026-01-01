Advertisement
trendingNow13060516
Hindi Newsदुनियापुतिन के घर पर हमला कहीं रूस का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं? CIA के खुलासे से हिला क्यों हिल गया पूरा नैरेटिव

'पुतिन के घर पर हमला' कहीं रूस का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं? CIA के खुलासे से हिला क्यों हिल गया पूरा नैरेटिव

Russia Ukraine War in Hindi: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके अपने आवास पर हमले का आरोप लगाया था. उनका आरोप था कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए उन पर अटैक करवाने की कोशिश की है. अब इस आरोप पर बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 01, 2026, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पुतिन के घर पर हमला' कहीं रूस का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं? CIA के खुलासे से हिला क्यों हिल गया पूरा नैरेटिव

CIA Reveals Ukrainian Attack on Putin House: क्या यूक्रेन ने वाकई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर असफल मिसाइल हमला करवाया था या फिर रूस ने ही कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था. जिससे यूक्रेन को कटघरे में खड़ा कर उस पर नए हमलों का बहाना ढूंढा जा सके. अब तक इस मामले में चुप रहे अमेरिका ने अब इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. अमेरिकी मीडिया ने जानकारी दी है कि सीआईए को इस हमले के कोई निशान नहीं मिले हैं.

रूस ही शांति के रास्ते में खड़ा है - न्यूयार्क पोस्ट

अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकन मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी. इसके मुताबिक,सीआईए का अनुमान है कि यूक्रेन ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर को टारगेट नहीं किया था. अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सीआईए चीफ ने बाद में राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि एजेंसी को नहीं लगता कि यह सच है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद बुधवार को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एडिटोरियल का लिंक पोस्ट किया. उस लिंक की हेडलाइन थी, 'पुतिन का हमला दिखाता है कि रूस ही शांति के रास्ते में खड़ा है.' पोस्ट में कहा गया है कि यह अच्छी बात है कि पुतिन मानते हैं कि उनके आसपास कोई भी हिंसा खास गुस्से की हकदार है और पुतिन पर कोई भी हमला जायज से कहीं ज्यादा है.

क्या पुतिन के आवास पर वाकई हुआ था हमला?

बोर्ड ने लिखा, 'लेकिन दिक्कत यह है कि ड्रोन हमला शायद कभी हुआ ही नहीं. जेलेंस्की ने इससे साफ इनकार किया है. वही क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूसी कोई सबूत नहीं दे सकते. जेलेंस्की ने मीडिया से कहा कि वह बेशक क्रेमलिन (रूस) की बात मान लें, लेकिन हम नहीं मानेंगे.'

रूसी नेता ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर इसकी जानकारी दी थी. रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने सोमवार को पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की थी. इसके बाद सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने बुधवार को ट्रंप को इस अंदाजे के बारे में बताया. 

ट्रंप ने कथित एक्शन पर जताया था गुस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वे इस कथित कार्रवाई से परेशान हैं. हालांकि, यूक्रेन ने इस तरह के किसी भी हमले से साफ इनकार किया था. ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह पसंद नहीं है. यह अच्छा नहीं है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर बेहद नाराजगी जताई थी. उन्होंने माना कि यह हो सकता है कि आरोप झूठा हो और ऐसा कोई हमला न हुआ हो. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, लेकिन, 'राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे बताया कि ऐसा हुआ था.'

क्यों होते हैं 'फाल्स फ्लैग ऑपरेशन'?

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि युद्धकाल में ‘फाल्स फ्लैग ऑपरेशन’ का इस्तेमाल अक्सर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है. अगर किसी हमले का दोष दुश्मन पर मढ़ दिया जाए तो उसके खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई करने, जनता की सहानुभूति बटोरने और कूटनीतिक दबाव बनाने में मदद मिलती है. इसी वजह से पुतिन के आवास पर कथित हमले को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है कि कहीं इसे यूक्रेन के खिलाफ नए हमलों का बहाना बनाने के लिए रूस ने खुद ही तो अंजाम नहीं दिया. सीआईए को इस हमले के कोई ठोस सबूत न मिलने से इन आशंकाओं को और बल मिला है.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास