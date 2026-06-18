Lincoln Memorial Reflecting Pool: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक पर्यटक ने शहर की प्रसिद्ध जलधारा की स्थिति को लेकर निराशा जताई है. लॉस एंजिलिस से घूमने आए इस पर्यटक का कहना है कि वह यहां आने से पहले उम्मीद कर रहा था कि पानी साफ और आकर्षक दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक स्थिति देखकर उसे झटका लगा.
पर्यटक ने मीडिया से बातचीत में बताया, 'मैं लॉस एंजिलिस से आयी हूं. यहां आने से पहले मुझे लगा था कि यह जगह बेहद खूबसूरत होगी और पानी चमकदार दिखाई देगा, क्योंकि इसके रखरखाव और सुधार पर काफी धन खर्च किए जाने की बात कही जाती है. लेकिन यहां पहुंचने पर मैं निराश हो गया. पानी हरा दिख रहा है, उसमें गंदलापन है और शैवाल (Algae) भी नजर आ रहे हैं.'
उनकी टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका के कई शहरों में जल निकायों की स्वच्छता और पर्यावरणीय गुणवत्ता को लेकर चर्चा चल रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, गर्म मौसम, पोषक तत्वों की अधिकता और जल प्रवाह में कमी जैसी परिस्थितियों के कारण कई बार झीलों, तालाबों और जलधाराओं में शैवाल तेजी से बढ़ने लगते हैं. इससे पानी का रंग हरा दिखाई देने लगता है और उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है.
हालांकि, संबंधित स्थान के प्रबंधन या स्थानीय प्रशासन की ओर से पर्यटक की टिप्पणी पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिस हिस्से को पर्यटक ने देखा, वहां अस्थायी रूप से शैवाल की वृद्धि हुई थी या यह लंबे समय से बनी हुई समस्या है.
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जल निकाय की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल दृश्य रूप से नहीं किया जा सकता. इसके लिए पानी की गुणवत्ता, प्रदूषण स्तर और पारिस्थितिक संतुलन से जुड़े वैज्ञानिक आंकड़ों का अध्ययन आवश्यक होता है. फिलहाल, पर्यटक का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कुछ लोग उनकी चिंता से सहमत नजर आए, जबकि कुछ ने इसे मौसमी और अस्थायी स्थिति बताया है.
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में इसकी मरम्मत और नवीनीकरण का काम पूरा होने के बाद इसे दोबारा पानी से भरा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर इसका पानी हरी काई (ग्रीन एल्गी) से ढक गया. इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हैरानी देखने को मिल रही है.
रिफ्लेक्टिंग पूल अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है. यह वही स्थान है जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और जहां से लिंकन मेमोरियल तथा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट का खूबसूरत प्रतिबिंब दिखाई देता है. नवीनीकरण के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यह स्थल पहले से अधिक आकर्षक नजर आएगा, लेकिन काई फैलने की वजह से इसकी तस्वीर बदल गई है.
WATCH | Washington, DC | A tourist says, "I am coming from Los Angeles. When I came here, I thought it would be this beautiful shining water because so much money has been spent on it. I am disappointed because it's green, murky, filled with algae..." https://t.co/BWzlrMlJxD pic.twitter.com/FvUc4XTawW
ANI (@ANI) June 18, 2026
विशेषज्ञों के अनुसार, पानी में शैवाल या काई का तेजी से बढ़ना कई कारणों से हो सकता है. गर्म मौसम, धूप की अधिक उपलब्धता, पानी में मौजूद पोषक तत्व और जल प्रवाह की स्थिति ऐसे कारक हैं जो एल्गी की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इस विशेष मामले के सटीक कारणों पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि पूल को उसकी सामान्य स्थिति में वापस लाया जा सके.
यह घटना इसलिए भी ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि नवीनीकरण पर काफी समय और संसाधन खर्च किए गए थे. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि नई व्यवस्था शुरू होने के तुरंत बाद ही ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई.फिलहाल, रिफ्लेक्टिंग पूल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन हरी काई की परत ने इसकी सौंदर्यात्मक छवि को प्रभावित किया है. जांच और सफाई कार्य के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि समस्या अस्थायी है या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण मौजूद है.