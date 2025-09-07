फिर अपने ही घर में क्यों घिर गए ट्रंप? जनता ने इस वजह से सड़कों पर जमकर की नारेबाजी
Advertisement
trendingNow12911848
Hindi Newsदुनिया

फिर अपने ही घर में क्यों घिर गए ट्रंप? जनता ने इस वजह से सड़कों पर जमकर की नारेबाजी

Protest in Washington DC: इन प्रदर्शनकारियों में गैर दस्तावेजी अप्रवासी और फिलिस्तीन के समर्थक भी शामिल थे. इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पहले ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर अपने ही घर में क्यों घिर गए ट्रंप? जनता ने इस वजह से सड़कों पर जमकर की नारेबाजी

Protest against Donald Trump in Washington DC: शनिवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक बार फिर अमेरिकी राषट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया. अपने प्रदर्शन के दौरान वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इन प्रदर्शनकारियों में गैर दस्तावेजी अप्रवासी और फिलिस्तीन के समर्थक भी शामिल थे. इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पहले ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 

आपको बता दें कि इसके पहले अगस्त महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में बढ़ते क्राइम को लेकर इसे रोकने के लिए राजधानी वाशिंगटन डीसी में सेना की तैनाती कर दी थी. इसके बाद से ही लगातार ट्रंप को वहां की जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इसके पहले गुरुवार को डीसी के अटॉर्नी जनरल ने ब्रायन श्वाल्ब ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया. इस मुकदमें में उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पूरे शहर में नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी है जो कि कानून के खिलाफ है.

ट्रंप का दावा शहर में बढ़ गया था क्राइम
इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाता का दावा किया था कि शहर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी वजह से उन्होंने शहर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की थी. ट्रंप ने बताया था कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए राजधानी में जिले के मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग को सीधे नियंत्रण में रखा और कानून प्रवर्तन कर्मियों को जिसमें इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के सदस्य शामिल थे इन सबको शहर की सड़कों पर पुलिसिंग के लिए भेजा.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 में क्राइम बीते 30 सालों के निचले स्तर पर
वहीं जूडीशरी विभाग से मिले आंकड़ों से इस बात की जानकारी हासिल हुई थी कि साल 2024 में वाशिंगटन में क्राइम, हिंसा बीते 30 सालों में सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई थी. वाशिंगटनअमेरिकी कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में एक स्व-शासित जिला है. नेशनल गार्ड एक मिलिशिया के रूप में कार्य करता है जो 50 राज्यों के गवर्नरों के प्रति जवाबदेह है. सिवाय इसके कि जब इसकी सर्विस ली जाती है. डीसी नेशनल गार्ड सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है. वे डीसी में वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो वे अन्य तानाशाहियों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः चीन और कोरिया से मुलाकात की तैयारी में अमेरिका, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी?

 

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpWashingtorn

Trending news

विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे, तिहाड़ जेल में हुई चेकिंग
Tihar Jail
विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे, तिहाड़ जेल में हुई चेकिंग
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
;