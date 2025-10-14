Advertisement
हे भगवान! हमास के चंगुल से 738 दिनों बाद रिहा यूसुफ, बाप-बेटे का गले लगकर रोने का वीडियो देख कलेजा फट जाएगा

Yosef-Chaim Ohana Emotion Video: यूसुफ-चैम ओहाना, जो 738 दिनों तक हमास की कैद में रहे, जब वह अपने पिता से मिले तो जिस तरह भावुक होकर बाप-बेटा रो रहे हैं, वीडियो देखकर कलेजा फट जाएगा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 14, 2025, 09:14 AM IST
हे भगवान! हमास के चंगुल से 738 दिनों बाद रिहा यूसुफ, बाप-बेटे का गले लगकर रोने का वीडियो देख कलेजा फट जाएगा

Israeli Hostages Yosef Haim Ohana father video: सोमवार को पूरा इजरायल रो रहा था. गाजा सीमा के पास रेइम स्थित सैन्य अड्डे पर आतंकवादी समूह हमास ने जब दो साल तक बंधक बनाए रखने के बाद इजराइली बंधकों को रिहा किया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं. हर बंधक की अपनी दर्द की कहानी है, हर बंधक के परिवार के पास अपनी यादें हैं, इसी बीच यूसुफ-चैम ओहाना का एक वीडियो दुनिया के सामने आया. जिसे देखकर हर कोई रो देगा.  यूसुफ-चैम ओहाना जो आखिरकर हमास के कैद से रिहा होकर 738 दिन बाद जिंदा वापस इजरायल आ गए हैं. जब वह अपने पिता से इतने दिन के बाद मिल रहे थे. वह पल इतना भावुक था कि दुनिया भर के लोग इसे देखकर रो पड़े हैं.

हेन मैज़िग (@HenMazzig) ने X पर इस वीडियो को शेयर किया है. जो अब 222,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में यूसुफ-चैम को एक मेडिकल फैसिलिटी में अपने पिता से गले लगते देखा जा सकता है. पिता ने "शमा यिसराएल" (यहूदी प्रार्थना) कहा और बेटे को tightly hug किया, जैसे वे कभी अलग न हों.

यूसुफ-चैम ओहाना हमास ने किडनैप किया था
यूसुफ-चैम ओहाना को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किडनैप किया था, जब वे इजरायल के दक्षिणी हिस्से में थे. इस दौरान इजरायल और हमास के बीच लंबा संघर्ष चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए. आखिरकर 13 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से गाजा में सीजफायर हुआ. आपसी बातचीत में 20 जीवित बंधकों को रिहा किया गया, जिसमें यूसुफ-चैम भी शामिल थे.

भावुक पल का असर
वीडियो में पिता का का जिस अंदाज में बेटे को गले लगाकर रोने का पल है. जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी. यह केवल एक पिता-पुत्र का मिलन नहीं, बल्कि पूरे इजरायल और दुनिया भर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है. X पर यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर अपनी भावनाएं शेयर कीं. कई लोगों ने लिखा, "मैं रो रहा हूं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Yosef Haim Ohana

