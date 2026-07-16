/इंडिया में किस राज्य से हो? चीनी कॉमेडियन के इस सवाल पर पानी-पानी हुआ पाकिस्तानी शख्स

Chinese Comedian Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चीनी स्टैंड-अप कॉमेडियन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स कॉमेडियन को लाइव शो के दौरान गले लगाने की कोशिश करता है और खुद को भारतीय बताता है. लेकिन जैसे ही कॉमेडियन उससे एक आसान सा सवाल पूछती है, उस शख्स का झूठ सबके सामने आ जाता है और वह मान लेता है कि वह पाकिस्तान से है. इस घटना के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.
एक चीनी स्टैंड-अप कॉमेडियन अपने लाइव शो में परफॉर्म कर रही थीं. तभी दर्शकों के बीच से एक शख्स अचानक उठता है और मंच पर कॉमेडियन की तरफ हाथ बढ़ाता है. वह शख्स कॉमेडियन को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश कर रहा था. कॉमेडियन ने तुरंत समझदारी दिखाई और उसका हाथ पूरी मजबूती से पीछे धकेल दिया. इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.
एक सवाल और खुल गया सारा राज
हाथ पीछे हटाने के बाद कॉमेडियन ने उस शख्स से सीधे पूछा कि वह कहां का रहने वाला है. इस पर उस शख्स ने बिना झिझके जवाब दिया कि वह "इंडिया" से है. यह सुनकर कॉमेडियन मुस्कुराई और बोली, "मेरे बॉयफ्रेंड भी इंडिया से ही हैं. आप इंडिया के किस राज्य से हैं?" बस यही वह मोड़ था जहां उस शख्स की बोलती बंद हो गई. कॉमेडियन के इस सीधे सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था. घबराकर उसने तुरंत सच उगल दिया और माना कि वह भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी है.
सोशल मीडिया पर 'वेट टिल द एंड' का ट्रेंड
इस पूरी घटना का वीडियो खुद कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, "आखिर तक देखें." कॉमेडियन का इशारा साफ था कि कैसे कुछ लोग विदेश यात्रा के दौरान अपनी असली पहचान छिपाते हैं और खुद को भारतीय बताते हैं. वीडियो अपलोड होते ही यह तुरंत ही वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और वीडियो को जमकर शेयर भी कर रहे हैं.
कॉमेडियन की हो रही है तारीफ
सोशल मीडिया यूजर्स कॉमेडियन की हाजिरजवाबी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि कॉमेडियन ने बहुत ही चालाकी से सिर्फ एक सवाल पूछकर उस शख्स का झूठ पकड़ लिया. अगर वह राज्यों के नाम नहीं पूछती, तो शायद वह शख्स अपनी पहचान छिपाने में कामयाब हो जाता. कुछ यूजर्स ने तो यह भी कहा कि उन्हें शुरू से ही उस शख्स की हरकतों पर शक था, क्योंकि उसका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक गंभीर बहस भी शुरू हो गई है. लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कुछ लोगों को विदेशों में अपनी नेशनैलिटी बताने में शर्म क्यों आती है.