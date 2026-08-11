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WATCH: कोलंबिया में कयामत! भूकंप से बर्बादी की कहानी, वीडियोज की जुबानी

Colombia earthquake videos: कोलंबिया में भूकंप की विनाशलीला के निशान चारों ओर दिख रहे हैं. कहा जाता है, जो बात 1000 शब्दों में नहीं कह सकते, वह एक तस्वीर या वीडियो बता देता हैं. यहां देखिए, धरती डोलने से मची तबाही के दस वीडियो.

Published: Aug 11, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:57 AM IST
WATCH: कोलंबिया में कयामत! भूकंप से बर्बादी की कहानी, वीडियोज की जुबानी

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