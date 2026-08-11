WATCH: कोलंबिया में कयामत! भूकंप से बर्बादी की कहानी, वीडियोज की जुबानी

Colombia earthquake latest news: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने तबाही के ऐसे निशान छोड़े हैं, जिन्हें मिटाने में लंबा वक्त लगेगा. भूकंप से मरने वालों की तादाद 132 से ज्यादा हो गई है. ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है. इस त्रासदी में तमाम रिहायशी इमारतें भरभराकर ढह गईं. कोलंबिया के इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंप में हजारों लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस खबर में हम आपको आज कोलंबिया में हुई त्रासदी के 10 अलग-अलग वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ये भूकंप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा.
वीडियो नंबर 1-
बड़ी इमारतें और अस्पताल ढह गए हैं. भूकंप में लापता लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. इस वीडियो में लोग भूकंप से बचने के लिए परेशान हैं. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है. लोग खंभे को पकड़े हैं. एक महिला अपने हाथ से रोड पर रखे डस्टबिन को पकड़े हुए है. आखिरी पलों में दिख रहा है कि कैसे एक चर्च को भी भारी नुकसान पहुंचा है.
Powerful 7.4 magnitude earthquake strikes Colombia.#ColumbiaEarthquake#Aftershocks pic.twitter.com/DZxmEor9Id
— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) August 11, 2026
वीडियो नंबर 2
ये बहुत डरावना मंजर था.
At least 188 people are reported missing in Cali after the powerful 7.4 magnitude earthquake that struck Colombia yesterday.
— MENA OSINT (@ArabiaPost) August 11, 2026
वीडियो नंबर 3
खतरा अभी टला नहीं: इस वीडियो में कैली में इमारत गिरती हुई दिखाई दे रही है. कोलंबियाई भूवैज्ञानिक के मुताबिक, बीती देर रात तक कोलंबिया के अलग-अलग शहरों में 21 आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए और चेतावनी दी गई है कि अभी भूकंप के कुछ और झटके आने की संभावना है.
वीडियो नंबर 4
इस चौंकाने वाले वीडियो में वह पल कैद हुआ, जब परेरा शहर के बीचों-बीच एक इमारत पूरी तरह ढह गई. इससे भारी अफरातफरी मच गई और सड़कें धूल और मलबे के गुबार से भर गईं.
EARTHQUAKE IN COLOMBIA
Huge damage in Pereira and several cities in the country after a powerful 7.4 magnitude earthquake. pic.twitter.com/jBIekaTwaP
— (Chhoomantar )(@tauseef3993) August 11, 2026
वीडियो नंबर 5
भूंकप की विनाशलीला का एक वीडियो ये भी.
Colombia, you are not alone.
“10-08-2026”#Terremoto #Colombia Medellin #Colombia #Earthquake #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/2SzA30GVA6
— Nirmal Prasai(@NirmalPrasai5) August 11, 2026
वीडियो नंबर 6-
इस वीडियो में भी दिख रहा है कि कैसे यूनिवर्सिटी अस्पताल ढह गया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है.
Terrifying video: University Hospital collapses in Colombia after massive 7.4 earthquake pic.twitter.com/B48ZrqPrq5
— TaraBull (@TaraBull) August 10, 2026
वीडियो नंबर- 7
इस वीडियो में भी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं.
JUST NOW! The death toll from the devastating earthquake in Colombia has risen to 132, with another 570 people injured.
188 people are missing in Cali, Colombia, officials said after a strong earthquake struck the country Monday morning.
Let's pray for the victims.pic.twitter.com/xVgw5aunWX
—(@vanhoa2272) August 11, 2026
वीडियो नंबर 8-
अमेरिकी विदेश विभाग ने 'कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आने के बाद, अमेरिका वहां रहने की जगह, भोजन, सुरक्षा और भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 1.55 करोड़ डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है.
The death toll from the devastating 7.4-magnitude earthquake in western Colombia has risen to at least 132, with over 570 injured.#ColombiaEarthquake #SismoColombia #Colombia #Cali #Pereira #Choco #Earthquake #Terremoto #BreakingNews pic.twitter.com/euTv6dlr7H
— Yogendra Singh Rajput (@yogirajput12) August 11, 2026
वीडियो नंबर 9-
वेनेजुएला और इक्वाडोर तक झटके महसूस किए गए.
Situation Reports on Colombia:
188 people are missing in Cali, Colombia, officials said after a strong earthquake struck the country Monday morning.
Sending love and hugs to the victims. pic.twitter.com/YN32g1PkWD
— Okos (@OkosDey4You) August 11, 2026
वीडियो नंबर- 10
सड़कें फट गई हैं. एयरपोर्ट के रनवे पर दरारें आई हैं. कोलंबिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं. रेस्क्यू वर्क जारी है और हम आगे भी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे.
— Horrifying footage captures the moment a powerful 7.4-magnitude earthquake struck Colombia.
The shaking caused widespread damage and loss of life.
Prayers for everyone affected. pic.twitter.com/RMzskSRos3
— Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) August 11, 2026
भूकंप से सड़कें और पुल टूट गए हैं, इसलिए प्रभावित इलाकों में पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं लेकिन बचाव दल हेलीकाप्टर और अन्य साधनों से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.