Israel New Law: फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देने वाला कानून पास, इजरायली मंत्री ने जाम उठाकर मनाया जश्न

Israel Death Law: इजरायल की संसद से एक कानून पास हुआ है, जिसमें यहूदी देश को खत्म करने या फिर उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने या हत्या करने के जुर्म में दोषी पाया जाएगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी.
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यहूदियों पर घातक हमलों के दोषी फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारे जाने वाले विवादास्पद कानून को इजरायल की संसद ने पास कर दिया है. लेकिन इस बिल के सबसे बड़े समर्थक और इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर ने हाथों में ड्रिंक लेकर इसका जश्न मनाया.
उन्होंने बाकी लोगों के लिए ड्रिंक्स परोसते हुए कहा, 'जल्द ही हम एक-एक कर उनकी गिनती करेंगे.' सोमवार को यह बिल इजरायली संसद से पास हुआ था. इसके पक्ष में 62 और 48 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया. पक्ष में वोट करने वालों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं. इतामार बेन ग्विर ने वोटिंग के बाद एक्स पर कहा, 'हमने इतिहास बनाया है. हमने वादा किया है, उसे पूरा किया.'
Ben Gvir qui trinque en disant "à la vie" en hébreu, pour célébrer la mort! pic.twitter.com/X7RrFWOltH
— Ambassadeur Abdal Karim Ewaida (@KarimEwaida) March 30, 2026
यह बिल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहने वाले उन फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा को डिफॉल्ट सजा के तौर पर पेश करता है. जिसमें इजरायली मिलिट्री कोर्ट्स ने आतंकवाद की श्रेणी में बताकर जानलेवा हमले करने का दोषी ठहराया जाता है. यह मौत की सजा के बजाय उम्रकैद की सजा की इजाजत केवल उन स्थितियों में देता है, जिन्हें यह 'विशेष परिस्थितियां' बताता है.
इसी कानून के तहत, इजरायल के क्रिमिनल कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा या उम्रकैद की सजा दे सकते हैं जो इजरायल के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से, किसी इजरायली नागरिक या निवासी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जान-बूझकर किसी की हत्या करता है.
इस बिल में मौत की सजा देने के तरीके के तौर पर फांसी को तय किया गया है. यह भी कहा गया है कि सजा को दोषी ठहराए जाने के 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें 180 दिनों तक की देरी हो सकती है.
बिल पास होने के कुछ ही समय बाद, एक जाने-माने मानवाधिकार संगठन ने इजरायल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस कानून को रोकने की मांग की. इजरायल में नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन (Association for Civil Rights in Israel) ने यह तर्क दिया कि इस कानून में असमान मानक हैं.
संगठन ने कहा, 'यह कानून दो समानांतर रास्ते बनाता है, और दोनों ही रास्ते फिलिस्तीनियों पर लागू होने के लिए बनाए गए हैं.' हालांकि इजरायली कानून में कुछ खास अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम ही किया गया है. सरकार की तरफ से आखिरी बार मौत की सजा 1962 में दी गई थी, जब नाजी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइचमैन को मौत के घाट उतारा गया था.