Watch: 'यू सन ऑफ ए *...' लाइव TV पर खामेनेई को ये क्या बोल गई एंकर, सुप्रीम लीडर की मौत के बाद वीडियो वायरल

Ayatollah Ali Khamenei Death: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु की खबर ने ईरानी नागरिकों को दो हिस्सों में बांट दिया है. एक तरफ जहां कुछ लोग गहरे दुख और विरोध में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस खबर पर आ रही रिएक्शन्स के बीच, एक न्यूज एंकर का स्ट्रांग रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है.
Iran vs Israel-US War: वर्तमान समय में दुनिया भर में मौजूद ईरानी नागरिक अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों में खुशी का माहौल का है, तो कुछ बिल्कुल दुखी और मायूस हैं. इसका कारण और कुछ नहीं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत है. दरअसल रविवार को जैसे ही स्टेट टेलीविजन ने बताया कि एक दिन पहले अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई, वैसे ही ईरानी नागरिकों में अलग-अलग रिएक्शन्स देखने को मिल रही है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वीडियो में एक महिला न्यूज एंकर का इस खबर पर स्ट्रांग रिएक्शन सबको चौंका रहा है.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर एक तरफ ईरान के कुछ हिस्सों में मातम छाया हुआ है, वहीं इंटरनेशनल टेलीविजन पर बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. इसकी एक झलक वायरल हो रहे इस वीडियो से आप समझ सकते हैं. स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की एक एंकर रीता पनाही खामेनेई की मौत पर स्ट्रांग रिएक्शन देने के कारण वायरल हो गईं. उन्होंने लाइफ टीवी पर कहा, "दिवंगत सर्वोच्च नेता के लिए मेरा मैसेज: यू सन ऑफ ए बि.., बर्न इन हेल!"
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज से वायरल हो रहा और ऑनलाइन रिएक्शन की बाढ़ आ गई. वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया का माहौल ही अलग है." वहीं दूसरे ने कहा, "वाह, क्या बात है!" तीसरे यूजर ने तो उन्हें "एक सच्ची फारसी राजकुमारी" ही कह दिया.
खामेनेई की मौत के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर ईरान के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कई कस्बों और शहरों में जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं विरोध देखा जा रहा है. रॉयटर्स के शेयर किए गए फुटेज के अनुसार, इलम प्रांत के देहलोरान में, एक स्मारक गिराए जाने पर लोग खुशी मनाते हुए देखे गए. वहीं अल्बोर्ज प्रांत के तेहरान के पास स्थित कराज शहर में लोग सड़क पर नाचते हुए दिखे. खुजेस्तान प्रांत के इजेह से भी इसी तरह के जश्न की खबरें आईं है. वहीं सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियों के अनुसार, दक्षिणी शहर गल्ले दार में, 1979 में इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी की मेमोरियल को गिरा दिया गया.
इंटरनेशनल टेलीविजन में जहां जश्न का माहौल है, वहीं ईरानी सरकारी टीवी में लाइव के दौरान एंकर इस खबर को बताते हुए भावुक हो गईं. सोशल मीडिया पर राजधानी तेहरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोग एक चौक पर इकट्ठा होकर शोक मनाते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग रो रहे हैं, तो कुछ एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं. वहीं प्रेस टीवी द्वारा शेयर किए वीडियो में लोग इस खबर को सुनकर शोक मनाते, रोते और कुछ मामलों में बेहोश होते हुए नजर आए. एक न्यूज एंकर खामेनेई के निधन के बारे में बताते हुए भावुक हो गईं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी कि, "बदला जल्दी ही लिया जाएगा". वहीं तेहरान में कुछ लोगों में क्रोध देखा गया, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक आदमी ने कहा, "इजरायल और अमेरिका के लिए घृणा भर गया है. हमें अपने नेता के खून का बदला लेना होगा."