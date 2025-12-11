Advertisement
Hindi NewsदुनियाVideo: जेम्स बॉन्ड फेल!! अमेरिकी सैनिकों ने उड़ते हेलीकॉप्टर से कूदकर 45 सेकंड में वेनेजुएला का छीन लिया अरबों का तेल टैंकर, ट्रंप हुए गदगद

Video: जेम्स बॉन्ड फेल!! अमेरिकी सैनिकों ने उड़ते हेलीकॉप्टर से कूदकर 45 सेकंड में वेनेजुएला का छीन लिया अरबों का तेल टैंकर, ट्रंप हुए गदगद

हॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए अमेरिकी कमांडो ने उड़ते हेलीकॉप्टर से रस्सी लटककर सिर्फ 45 सेकंड में वेनेजुएला के तट पर अरबों रुपए का तेल टैंकर हाईजैक कर लिया. जिसके बाद ट्रंप ने कहा, “अब तक का सबसे बड़ा टैंकर हमारा!” वेनेजुएला चिल्लाया, “ये खुली लूट है!” पूरा वीडियो देखकर दुनिया दंग है. आप भी देखें वीडियो.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 11, 2025, 12:05 PM IST
Video: जेम्स बॉन्ड फेल!! अमेरिकी सैनिकों ने उड़ते हेलीकॉप्टर से कूदकर 45 सेकंड में वेनेजुएला का छीन लिया अरबों का तेल टैंकर, ट्रंप हुए गदगद

अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक बहुत बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में बिजनेस लीडर्स से बातचीत के दौरान यह सूचना दी है. उन्होंने कहा कि हमने वेनेजुएला तट पर एक टैंकर को जब्त किया है, बहुत बड़ा टैंकर. अब तक का सबसे बड़ा. ट्रंप ने आगे कहा कि और भी कार्रवाई हो रही हैं, जिनके बारे में जल्द पता चलेगा. यह घटना कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती के बीच हुई है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिका का यह कदम रिजीम चेंज के लिए है. आप भी देखें अमेरिकी सैनिकों का फिल्मी स्टाइल.

  1.  
  2.  

हॉलीवुड से भी ज़्यादा धांसू सीन!
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने जो वीडियो जारी किया है, उसे देखकर लगता है कोई एक्शन फिल्म चल रही हो. काला हेलीकॉप्टर, रात का अंधेरा, फिर रस्सी पर लटकते हुए कमांडो एक-एक करके जहाज के डेक पर उतरते हैं. हाथ में ऑटोमैटिक राइफल, सीधे जहाज के ब्रिज (कंट्रोल रूम) में घुसे और पूरा टैंकर अपने कब्जे में ले लिया. पूरी कार्रवाई कुछ ही सेकंड में पूरी.

टैंकर जा रहा था क्यूबा, पकड़ा गया!
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि यह जहाज वेनेजुएला और ईरान के प्रतिबंधित तेल को क्यूबा ले जा रहा था. अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर पहले जहाज को रोका, फिर कमांडो ने फिल्मी अंदाज में कब्जा किया. अमेरिका का दावा है कि यह जहाज “अवैध तेल तस्करी नेटवर्क” का हिस्सा था.

वेनेजुएला भड़का: “ये तो खुली डकैती है!”
वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद जिस चोरी की घोषणा की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं. ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती है.” राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे “यांक़ी साम्राज्यवाद” का नया रूप बताया है.

Venezuela

