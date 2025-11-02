भूख से बिलख रहे गाजा के लोग लोग...और हमास ने बीच रास्ते में ही लूट लिया खाने से भरा ट्रक, VIDEO

Hamas Loot Gaza Aid Truck: अमेरिकी सेंट्रल कमांड(CENTCOM)ने हमास के कार्यकर्ताओं पर दक्षिणी गाजा पट्टी में एक सहायता ट्रक लूटने का आरोप लगाया है. यह ट्रक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से मिली जरूरी मदद लेकर जा रहे एक काफिले का हिस्सा था. सेंटकॉम ने इस हमले को दिखाने वाला एक ड्रोन वीडियो भी साझा किया है. सेंटकॉम के अनुसार Hamas के संदिग्ध कार्यकर्ताओं ने ड्राइवर पर हमला किया उसे सड़क के बीच में ले गए और ट्रक और उसमें भरी सारी सहायता सामग्री चुरा ली. ड्राइवर की वर्तमान स्थिति का फिलहाल कोई पता नहीं है.

कौन रख रहा था नजर?

अमेरिका के नेतृत्व वाला नागरिक-सैन्य समन्वय केंद्र(CMCC)जिसे किरियत गत में स्थापित किया गया है, Gaza के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन से वीडियो निगरानी के जरिए इस घटना पर नजर रख रहा था. सेंटकॉम ने कहा कि, इस तरह की लूटपाट गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करती है. पिछले हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने रोजाना 600 से ज्यादा ट्रक सहायता सामग्री गाजा भेजी है.

US Drone Observes Aid Truck Looted by Hamas in Gaza Add Zee News as a Preferred Source TAMPA, Fla. – On Oct. 31, the U.S.-led Civil-Military Coordination Center (CMCC) observed suspected Hamas operatives looting an aid truck traveling as part of a humanitarian convoy delivering needed assistance from… pic.twitter.com/BFa2BPwk2a — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 1, 2025

मार्को रुबियो ने की निंदा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस ड्रोन वीडियो के सामने आने के बाद हमास की कड़ी निंदा की है. उन्होंने X पर लिखा कि, 'हमास Gaza के लोगों को जरूरी मानवीय सहायता से वंचित कर रहा है. रुबियो ने आरोप लगाया कि हमास नागरिकों के लिए राहत सामग्री को रोककर बाधा बना हुआ है. उन्होंने Hamas से हथियार डालने और लूटपाट बंद करने की मांग की जिससे गाजा का भविष्य उज्जवल हो सके.

क्या है सहायता वितरण केंद्र?

CMCC को 17 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में गाजा सहायता के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में खोला गया था. यह केंद्र गाजा में मानवीय, सैन्य और सुरक्षा सहायता पहुंचाने वाले लगभग 40 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच तालमेल का काम करता है. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट, जो अगस्त में प्रकाशित हुई थी, में पहले भी यह बात सामने आई थी कि युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में पहुंचने वाली ज्यादातर सहायता फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर लूट ली गई थी.